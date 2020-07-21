TikTik «поймали с поличным»

"TikTok шпионит за вами. TikTok поймали с поличным на том, что он отслеживал, что у вас в буфере обмена данными в телефоне", — говорится в рекламе штаба Трампа на Facebook.

Штаб оставил ссылку на опрос, следует ли запретить приложение в США.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что TikTok может быть запрещен в США вместе с другими китайскими социальными сетями на том основании, что они могут передавать информацию частного характера китайским властям. TikTok заявляет, что никогда не передавал информацию властям КНР и не намерен это делать.