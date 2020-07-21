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Штаб Трампа обвинил TikTok в слежке за американцами 

РИА Новости и ещё 3 17 минут назад
TikTik «поймали с поличным»
Фото: © Радио Sputnik Сергей Тучин
Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа обвинил приложение TikTok в слежке за американцами.
"TikTok шпионит за вами. TikTok поймали с поличным на том, что он отслеживал, что у вас в буфере обмена данными в телефоне", — говорится в рекламе штаба Трампа на Facebook.
Штаб оставил ссылку на опрос, следует ли запретить приложение в США.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что TikTok может быть запрещен в США вместе с другими китайскими социальными сетями на том основании, что они могут передавать информацию частного характера китайским властям. TikTok заявляет, что никогда не передавал информацию властям КНР и не намерен это делать.
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Интернет , В мире , Дональд Трамп , США
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