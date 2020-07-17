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Власти США подготовили меры против TikTok 

Rambler News Service 19 минут назад
США подготовили меры против TikTok
Фото: Reuters
Власти США рассматривают возможность включения китайской социальной сети TikTok в «чёрный список», что станет фактическим запретом на использование приложения на территории страны, сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.
«Белый дом рассматривает вопрос о включении TikTok в «черный список», что стало бы фактическим запретом для американцев использовать популярное видео-приложение. Три человека, знакомые с обсуждениями в администрации Трампа, сказали, что одним из предложений было включить ByteDance (владелец TikTok) в «чёрный список» Министерства торговли», — пишет издание.
Подчёркивается, что соответствующий шаг сильно усложнит сотрудничество американских компаний с TikTok. Ограничения будет распространяться на программное обеспечение, что означает, что Apple и Google больше не смогут выпускать обновления для соцсети на своих платформах.
По словам одного из высокопоставленных источников Financial Times, включение TikTok в «чёрный список» является одной из обсуждаемых мер для защиты персональных данных американцев.
Он добавил, что соответствующее решение может быть принято в течение месяца.
Ранее о возможной блокировке TikTok в США говорил госсекретарь Майк Помпео. В эфире Fox News он отмечал, что власти страны относятся к этому вопросу «очень серьёзно» и «безусловно, рассматривают его».
В середине августа прошлого года США внесли в «чёрный список» 46 филиалов другой китайской компании — Huawei. Впоследствии Министерство торговли страны сообщило, что американские компании получат возможность сотрудничать с компанией по вопросам сетей пятого поколения (5G), однако в конце июня Федеральная комиссия США по связи (FCC) объявила Huawei и ZTE угрозами национальной безопасности.
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Комментарии
Интернет , В мире , Наука и техника , Apple , Google , Financial Times , Fox News , США
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