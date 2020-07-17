США подготовили меры против TikTok

Власти США рассматривают возможность включения китайской социальной сети TikTok в «чёрный список», что станет фактическим запретом на использование приложения на территории страны, сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

«Белый дом рассматривает вопрос о включении TikTok в «черный список», что стало бы фактическим запретом для американцев использовать популярное видео-приложение. Три человека, знакомые с обсуждениями в администрации Трампа, сказали, что одним из предложений было включить ByteDance (владелец TikTok) в «чёрный список» Министерства торговли», — пишет издание.

Подчёркивается, что соответствующий шаг сильно усложнит сотрудничество американских компаний с TikTok. Ограничения будет распространяться на программное обеспечение, что означает, что Apple Google больше не смогут выпускать обновления для соцсети на своих платформах.

По словам одного из высокопоставленных источников Financial Times, включение TikTok в «чёрный список» является одной из обсуждаемых мер для защиты персональных данных американцев.

Он добавил, что соответствующее решение может быть принято в течение месяца.

Ранее о возможной блокировке TikTok в США говорил госсекретарь Майк Помпео. В эфире Fox News он отмечал, что власти страны относятся к этому вопросу «очень серьёзно» и «безусловно, рассматривают его».

В середине августа прошлого года США внесли в «чёрный список» 46 филиалов другой китайской компании — Huawei. Впоследствии Министерство торговли страны сообщило, что американские компании получат возможность сотрудничать с компанией по вопросам сетей пятого поколения (5G), однако в конце июня Федеральная комиссия США по связи (FCC) объявила Huawei и ZTE угрозами национальной безопасности.