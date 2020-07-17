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Instagram разработал новую функцию для упрощения онлайн-покупок 

Прайм и ещё 4 1 час назад
Instagram разработал новую функцию
Фото: РИА Новости
Американская социальная сеть Instagram (входит в корпорацию Facebook) разработала новую функцию для своего приложения, которая значительно облегчает процесс совершения покупок в сети интернет.
Новый сервис получил название Instagram Shop.
При помощи этой функции пользователи соцсети смогут узнавать последние тенденции в моде, а также получат индивидуальные рекомендации относительно выбора того или иного продукта и покупать понравившиеся товары.
В Пресс-срелизе указывается также, что в Instagram Shop будут включены каталоги последних коллекций одежды и аксессуаров известных брендов.
Сейчас сервис работает только на территории Соединенных Штатов, но в скором времени создатели намерены сделать его доступным и пользователям других стран.
Для пользователей Instagram на территории США в социальной сети видит специальный значок, который показывает, какие покупки можно совершить не выходя из соцсети.
К концу 2020 года разработчики намерены добавить новую вкладку магазина в навигационную панель приложения, тогда пользователи будут переходить за покупками в один клик.
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Интернет , Наука и техника
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