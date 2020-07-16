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Twitter возобновил работу большинства аккаунтов 

Российская Газета и ещё 31 2 часа назад
Twitter возобновил работу большинства аккаунтов
Фото: Российская Газета
Большинство аккаунтов вновь доступны после проверки, сообщили представители службы техподдержки компании Twitter. Ее специалисты проверяют обстоятельства предполагаемого взлома страниц крупных американских компаний и известных персон.
"Мы вернули возможность публиковать сообщения и менять пароли большинству аккаунтов. Работа еще продолжается. Наша задача — как можно скорее вернуть все в нормальный режим", — со ссылкой на заявление пишет ТАСС.
Накануне вечером на страницах ряда крупных американских компаний и знаменитостей появились сообщения приблизительно одинакового содержания, с призывами к пользователям переводить криптовалюту на указанный в них счет.
Взломанными оказались страницы Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Канье Уэста, Барака Обамы и других. Генеральный директор компании Twitter пообещал сообщить о результатах расследования предполагаемого взлома аккаунтов.
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Интернет , Соцсети , Джефф Безос , Билл Гейтс , Барак Обама , ИТАР-ТАСС
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