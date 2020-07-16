Twitter возобновил работу большинства аккаунтов 

Большинство аккаунтов вновь доступны после проверки, сообщили представители службы техподдержки компании Twitter. Ее специалисты проверяют обстоятельства предполагаемого взлома страниц крупных американских компаний и известных персон.

"Мы вернули возможность публиковать сообщения и менять пароли большинству аккаунтов. Работа еще продолжается. Наша задача — как можно скорее вернуть все в нормальный режим", — со ссылкой на заявление пишет ТАСС.

Накануне вечером на страницах ряда крупных американских компаний и знаменитостей появились сообщения приблизительно одинакового содержания, с призывами к пользователям переводить криптовалюту на указанный в них счет.