В России заработал Spotify

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Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что 14 июля некоторые пользователи из России начали сообщать в соцсетях, что им уже удалось скачать Spotify в AppStore и Google Play.

В России будет предоставляться доступ к платной премиум-версии и бесплатной версии сервиса, которая будет содержать рекламу.

Для российских пользователей будут предложены такие функции, как персональные музыкальные рекомендации, поиск новой музыки и специально созданные плейлисты.

Ранее соцсеть «ВКонтакте» запустила технологию распознавания голосовых сообщений.