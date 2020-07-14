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Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля 

RT на русском и ещё 32 2 часа назад
В России заработал Spotify
Фото: Reuters
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
Отмечается, что 14 июля некоторые пользователи из России начали сообщать в соцсетях, что им уже удалось скачать Spotify в AppStore и Google Play.
В России будет предоставляться доступ к платной премиум-версии и бесплатной версии сервиса, которая будет содержать рекламу.
Для российских пользователей будут предложены такие функции, как персональные музыкальные рекомендации, поиск новой музыки и специально созданные плейлисты.
Ранее соцсеть «ВКонтакте» запустила технологию распознавания голосовых сообщений.
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Интернет , Наука и техника , Google , РИА Новости
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