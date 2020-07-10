Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Критическая уязвимость в Zoom ставит под угрозу ПК с устаревшими версиями Windows 

SecurityLab.ru и ещё 1 3 часа назад
Названа угроза Zoom для ПК с устаревшими Windows
Фото: Reuters
Словенская ИБ-компания ACROS Security раскрыла уязвимость в ПО для конференцсвязи Zoom, позволяющую злоумышленнику удаленно выполнить код на компьютере, где установлен уязвимый клиент Zoom для Windows. Проблема затрагивает только пользователей устаревших версий ОС от Microsoft, в частности Windows 7, Windows Server 2008 R2 и более ранних. Пользователям Windows 8 и Windows 10 беспокоиться не о чем.
Как пояснил глава ACROS Security Митя Колсек (Mitja Kolsek), злоумышленник может удаленно выполнить код на системе с установленным клиентом Zoom для Windows, вынудив жертву произвести определенные действия (например, открыть файл документа). В процессе эксплуатации уязвимости никаких уведомлений и предупреждений об угрозе не отображается.
Уязвимость была обнаружена неизвестным исследователем безопасности, пожелавшим сохранить анонимность. Он сообщил о проблеме ACROS Security, которая в свою очередь уведомила о ней Zoom. ACROS Security также обновила свой клиент 0patch, добавив в него микропатч, закрывающий уязвимость в четырех разных частях кода в устаревших версиях Windows.
«Наши микропатчи уже выпущены и разосланы всем подключенным online приложениям 0patch Agent. Пользователей Zoom с установленным 0patch уязвимость больше не затрагивает», — сообщил Колсек.
Ниже представлено видео с эксплуатацией уязвимости и микропатчем в действии.
Zoom уже работает над исправлением, но дата его выхода пока неизвестна. Никаких технических подробностей об уязвимости ACROS Security не представила. Также неясно, эксплуатировалась ли она в реальных атаках.
Видео дня. Вскрылась правда о романе «папиной дочки» с фигуристом
SecurityLab.ru: последние новости
Microsoft блокирует обновление до Windows 10 2004 на ПК с «неподдерживаемыми настройками» Microsoft блокирует обновление до Windows 10 2004 на ПК с «неподдерживаемыми настройками» В США могут запретить TikTok из соображений безопасности В США могут запретить TikTok из соображений безопасности Киберпреступники пытаются похитить пароли администратора с устройств F5 BIG-IP Киберпреступники пытаются похитить пароли администратора с устройств F5 BIG-IP
Комментарии
Интернет , Наука и техника , Microsoft
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле сестер Хачатурян произошел новый поворот
В деле сестер Хачатурян произошел новый поворот
Собчак оскорбила Навального
Собчак оскорбила Навального
Лукашенко пригрозил распадом Белоруссии
Лукашенко пригрозил распадом Белоруссии
От коронавируса вылечились более 163 тыс. человек
От коронавируса вылечились более 163 тыс. человек
Видео
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Похищение человека в Екатеринбурге попало на видео
01:43
Похищение человека в Екатеринбурге попало на видео
Происшествия
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Фургала обвинили в гибели четырех детей
00:53
Фургала обвинили в гибели четырех детей
Происшествия
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
«Мы не знакомы»: Кремль о переговорах «президентов»
04:34
«Мы не знакомы»: Кремль о переговорах «президентов»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение