Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В работе Instagram произошел сбой 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
В Instagram произошел сбой
Фото: ТАСС
Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается в среду на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Чаще всего на сбои в работе Instagram жалуются пользователи в США, а также в Аргентине, Бразилии, Великобритании и Австралии. В России незначительные проблемы в работе соцсети зафиксированы в Москве.
Проблемы в работе Instagram возникают в основном с просмотром новостной ленты (около 92%), еще примерно 3% пользователей жалуются на сложности с входом в соцсеть, около 3% не могут воспользоваться сайтом Instagram.
Видео дня. С кем Полине Гагариной приписывают романы
ТАСС: последние новости
Ozon запустил программу денежного вознаграждения пользователей за нахождение уязвимостей Ozon запустил программу денежного вознаграждения пользователей за нахождение уязвимостей Компания "Онтаргет" требует от Google 10 млн рублей, помимо блокировки YouTube в России Компания "Онтаргет" требует от Google 10 млн рублей, помимо блокировки YouTube в России Пользователи приложения "Дневник МЭШ" смогут следить за распорядком ребенка в детском саду Пользователи приложения "Дневник МЭШ" смогут следить за распорядком ребенка в детском саду
Интернет , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью
Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
В Москве появился бутовский маньяк
В Москве появился бутовский маньяк
Видео
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
00:59
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
01:57
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
00:25
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
00:54
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
00:17
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
00:59
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
00:41
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
Происшествия
Собчак задержала полиция
00:27
Собчак задержала полиция
Происшествия
Суд принял решение по Сафронову
00:23
Суд принял решение по Сафронову
Происшествия
Град и ливень обрушились на Москву
00:36
Град и ливень обрушились на Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение