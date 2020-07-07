Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Reuters: TikTok прекратит работу на территории Гонконга 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
TikTok прекратит работу на территории Гонконга
Фото: Reuters
Приложение TikTok в ближайшие дни перестанет быть доступным для пользователей на территории Гонконга в связи с принятием властями КНР закона о нацбезопасности в этом специальном административном районе Китая. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.
"В свете последних событий мы приняли решение прекратить работу приложения TikTok в Гонконге", — заявили в компании.
Ранее администратор мессенджера WhatsApp, принадлежащего американской компании Facebook, приостановил рассмотрение запросов компетентных органов в Гонконге о предоставлении персональных данных пользователей, мотивируя это необходимостью тщательно изучить новый закон о национальной безопасности в этом специальном административном районе КНР.
30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственного строя и сговора с иностранными силами. Правовой акт предусматривает пожизненное заключение в качестве максимального наказания, создание в Гонконге органов безопасности с широким кругом полномочий, возможностью ведения следствия и рассмотрения отдельных дел на территории материкового Китая.
Видео дня. Новый клип «Ленинграда» с Тетей Мотей раскритиковали
ТАСС: последние новости
Компания "Онтаргет" требует от Google 10 млн рублей, помимо блокировки YouTube в России Компания "Онтаргет" требует от Google 10 млн рублей, помимо блокировки YouTube в России Ozon запустил программу денежного вознаграждения пользователей за нахождение уязвимостей Ozon запустил программу денежного вознаграждения пользователей за нахождение уязвимостей Пользователи приложения "Дневник МЭШ" смогут следить за распорядком ребенка в детском саду Пользователи приложения "Дневник МЭШ" смогут следить за распорядком ребенка в детском саду
Комментарии
Интернет , Азия , Наука и техника , Reuters , Гонконг , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
Назван возможный ответ России на удар Украины по Крыму
Назван возможный ответ России на удар Украины по Крыму
Видео
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
02:34
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
Происшествия
Подбитый самолет с наркотиками попал на видео
00:49
Подбитый самолет с наркотиками попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения ребенка из машины
00:16
Опубликовано видео спасения ребенка из машины
Происшествия
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
00:58
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
01:01
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
00:16
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
01:47
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
02:44
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
00:09
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
Происшествия
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
00:35
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение