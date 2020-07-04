3 главные киберугрозы ближайшего десятилетия

Основными киберугрозами, которые будут развиваться в ближайшее десятилетие, являются финансовая преступность, шпионаж и кибертерроризм, считает гендиректор международной компании Group-IB Илья Сачков . Об этом он заявил в интервью РИА "Новости".

Наиболее часто встречающейся станет финансовая преступность, однако население сможет построить "стратегию защиты" от этой угрозы, отметил Сачков.

При этом эксперт подчеркнул, что "рынок киберпреступности" меняется быстро и строить прогнозы возможно лишь на 1-2 года вперед.