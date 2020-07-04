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Названы три главные киберугрозы ближайшего десятилетия 

Газета.Ru и ещё 3 58 минут назад
3 главные киберугрозы ближайшего десятилетия
Фото: ТАСС
Основными киберугрозами, которые будут развиваться в ближайшее десятилетие, являются финансовая преступность, шпионаж и кибертерроризм, считает гендиректор международной компании Group-IB Илья Сачков. Об этом он заявил в интервью РИА "Новости".
Наиболее часто встречающейся станет финансовая преступность, однако население сможет построить "стратегию защиты" от этой угрозы, отметил Сачков.
При этом эксперт подчеркнул, что "рынок киберпреступности" меняется быстро и строить прогнозы возможно лишь на 1-2 года вперед.
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Интернет , Наука и техника , Илья Сачков , РИА Новости
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