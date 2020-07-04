Доступ к популярным сайтам станет бесплатным

России до конца года продлили эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым сайтам. Что планирует тестировать государство, какие ресурсы намерены сделать бесплатными, кто и почему против этой инициативы и как она отразится на экономике страны — «Лента.ру» выяснила у представителей индустрии.

Безвозмездно — то есть даром

Начиная с апреля социально значимыми информационными ресурсами признан 391 сайт. Это означает, что россияне не платят за доступ к этим сервисам, его обеспечивают интернет-провайдеры. В перечень бесплатных вошли сайты госорганов и банков, социальные сети, поисковые и справочные системы, электронная почта и мессенджеры, сервисы погоды и карты, СМИ, образовательные и культурные платформы, сервисы доставки и маркетплейсы.

Чтобы попасть в перечень социально значимых, ресурс должен находиться в доменных зонах.ru,.рф или.su. При этом не менее 50 процентов аудитории таких ресурсов должны иметь доступ с территории России. Услуги по размещению технических и программных средств должны предоставляться отечественным юридическим лицом, а сами средства для обеспечения их работы должны находиться в России.

Кроме того, бесплатные сайты не должны иметь видео— и аудиоконтента. Чтобы обойти это ограничение, владельцы ресурса могут создать облегченную версию сайта, где будет публиковаться исключительно текстовый контент (преимущественно российский). Правда, на сайты федеральных органов исполнительной власти, СМИ и государственные телеканалы это не распространяется. Зато рекламу (кроме социальной) и платный контент публиковать нельзя нигде.

Социально значимыми ресурсами на данный момент признаны соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир@Mail.ru», поисковые сервисы «Яндекс», Mail.ru и «Рамблер», новостные агрегаторы «Яндекс. Новости», «Новости Mail.ru», «Рамблер/новости», СМИ2, MediaMetrics. Из мессенджеров бесплатными стали ICQ и «ТамТам», из электронных почт — Mail.ru, «Яндекс. Почта» и «Рамблер/почта». Из СМИ в реестр попали «РИА Новости», ТАСС, «Коммерсант», Lenta.ru, РБК, «Газета.ру», «Московский комсомолец», «Российская газета», «Известия», сайты каналов «Россия 24», Первого канала и RT и другие. В списке также сайты Сбербанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Московского кредитного банка, ВТБ, «Открытия», Промсвязьбанка и Райффайзенбанка. Статус социально значимых также у сервисов погоды Gismeteo и «Яндекс. Погода», ресурсов по поиску работы HeadHunter, «Работа.ру», SuperJob, «Яндекс. Работа» и сервисов доставки Delivery Club, «СберМаркет», «Яндекс. Еда», «Утконос» и «Почта России». Туда же попали агрегаторы и маркетплейсы «Яндекс. Маркет», ЦИАН, AliExpress, Wildberries, Ozon, «Беру»

Нынешний список бесплатных сайтов не окончательный. В ходе тестирования станет понятно подтверждается ли их социальная значимость посещаемостью. В зависимости от результатов некоторые ресурсы могут покинуть реестр, другие, напротив, — заменят их в этом списке. «Нужно анализировать, нужно смотреть трафик, нужно смотреть структуру пользователей, которые посещали эти сайты, чтобы сделать выводы и какие-то ресурсы можно добавить, а какие-то, наоборот, исключить», — объясняет руководитель Координационного центра национального домена сети интернет Андрей Воробьев . В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что анализ доступных в проекте ресурсов и стал одной из главных причин, по которым Минкомсвязи решила продлить проект еще на несколько месяцев.

В Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) этот шаг называют логичным и правильным. Директор РАЭК Сергей Плуготаренко считает, что для окончательного утверждения списка бесплатных сайтов нужно собрать как можно больше данных и от операторов связи, и от пользователей сети.

«Необходимо собрать экспертизу, мнение всех участников процесса (пользователи, операторы связи, контент-провайдеры и ОРИ, сервисы социальные-государственные и коммерческие). И осуществить "перенастройку" системы по итогам этого эксперимента», — объясняет глава ассоциации.

Ни единого разрыва

Планируется, что в перспективе проект «Доступный интернет» улучшит качество жизни россиян. Но каким образом?

«Мы впервые видим практику, когда государство гарантирует пользователям доступ к важнейшим (с точки зрения предоставления госуслуг, образовательных и культурных сервисов) на бесплатной основе для пользователей национального сегмента сети интернет. Поэтому, конечно, это может быть очень хорошим импульсом к развитию аудитории Рунета в целом», — говорит Воробьев.

Руководитель координационного центра подтверждает свою точку зрения тем, что в России как раз наблюдается замедление темпов прироста пользователей. Без доступа к сети остались в основном жители отдаленных регионов, испытывающие финансового проблемы — материальное положение не позволяет им подключиться к услугам местных мобильных операторов. Похожая история происходит и со многими пенсионерами, бюджет которых не предполагает ежемесячную оплату доступа в интернет.

Сергей Плуготаренко предсказывает сокращение «цифрового разрыва» между жителями разных регионов и пользователями различных возрастных групп, если программа будет реализована. Сейчас в регионах и больших городах уровень цифровой грамотности заметно отличается. То же самое можно сказать о молодых и пожилых пользователях сети, а также представителях разных социальных групп.

«Есть прогноз, что "Доступный интернет" при должной настройке и реализации программы может снизить и этот (информационный) "цифровой разрыв"», — говорит Плуготаренко.

В перечне социально значимых уже присутствует и большое количество образовательных, медицинских и культурологических сервисов. По мнению директора РАЭК, новый эксперимент может положительно повлиять на их развитие, а это естественным образом скажется на жизни россиян, которые смогут получать информацию и услуги бесплатно. Плуготаренко считает, что развиваться без поддержки государства социально-ориентированные сервисы не могут.

Действительно ли безвозмездный доступ к ресурсам заметно увеличит число пользователей Рунета? По данным РАЭК, в 2019 году аудитория Рунета составила 96,7 миллиона пользователей — это на 4,2 процента больше, чем годом ранее. И хотя показатель постепенно увеличивается, темпы роста стали гораздо ниже, чем несколько лет назад. Глава ассоциации полагает, что грамотное сопровождение проекта увеличит базу подключенных абонентов. Кроме того, у отрасли появится стимул развиваться на широкие аудитории.

Андрей Воробьев из Координационного центра думает, что безвозмездность социально значимых ресурсов поспособствует тому, что людей старшего поколения «затянет» в интернет.

«Для пенсионеров это как некая пробная возможность серфинга сети, которая в дальнейшем может даже повлиять на то, что сначала они будут пользоваться теми сервисами, которые предоставляются бесплатно, а затем их, может быть, это затянет, они перейдут на коммерческие отношения с провайдерами и станут их обычными клиентами», — предлагает сценарий Воробьев.

В будущем провайдеры даже смогут предлагать категории социально незащищенных пользователей некие специальные условия, считает эксперт.

Проект на перспективу

Представители индустрии прогнозируют, что высокая доступность интернета даст мультипликативный эффект для экономики страны. В РАЭК приводят в пример время карантина, когда был зафиксирован резкий рост потребления различных сервисов в сети. Только продажи подписок в онлайн-кинотеатрах в первом квартале 2020 года подскочили на 211 процентов. А представители книжных онлайн-сервисов и отечественных сервисов облачного гейминга заявили о кратном росте новых подписчиков после объявления режима самоизоляции.

Плуготаренко связывает рост аудиторных показателей с доступностью сервисов: после введения карантинных мер многие ресурсы снизили расценки на услуги. В результате темпы потребления заметно выросли.

«Повышение доступности ведет к росту потребления, глубине использования, количеству часов (которые пользователь проводит внутри онлайн-сервисов или за потреблением контента) и так далее», — отмечает Плуготаренко.

Правда, он пока не рискнул оценить, работает ли это правило в случае с программой «Доступный интернет». Эксперт предлагает подождать окончания пилота и посмотреть на результаты.

По мнению руководителя КЦ Андрея Воробьева, основные плюсы программы для пользователей и экономики проявятся позже, когда проект пройдет тестовый режим.

«Мы с позиции Координационного центра — компании, отвечающей за инфраструктуру российского интернета, — смотрим на любые такие проекты с верхнего уровня и понимаем, что они на перспективу. Да, сегодня они решают важные социальные задачи, но помимо этого они на самом деле дают импульс к развитию Рунета завтра», — подытожил он.

Чего опасаются операторы

«Пострадавшей стороной» в этой истории являются провайдеры, которые обеспечивают бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Российский союз промышленников и предпринимателей подсчитал, что за три месяца эксперимента они недополучили 190-220 млн рублей выручки. При расширении эксперимента на мобильных операторов провайдеры могут упускать от 110 до 160 миллиардов рублей ежегодно.

Опасения операторов частично не подтвердились. Они были уверены, что огромное количество пользователей откажутся от абонентской платы и полностью перейдут на безвозмездные тарифы. Однако этого не произошло: по данным Минкомсвязи, во время тестового периода из 33 миллионов абонентов домашнего интернета бесплатным доступом воспользовались около 500 тысяч человек.

«Страхи операторов, что абоненты будут массово выбирать социальный доступ, не оправдались», — заявил министр связи Максут Шадаев.

Андрей Воробьев уверен, что прирост новых пользователей может еще сильнее сократить выпадающие доходы, если операторы найдут правильный подход к прибывшей аудитории. Например, провайдеры могут делать свежеподключившимся юзерам специальные предложения с поправкой на их благосостояние.

«Безусловно, это скажется на самих ресурсах, которые тоже получат дополнительную аудиторию и тоже смогут договориться с провайдерами о некой коммерциализации с целью компенсации выпадающих доходов», — добавил руководитель Координационного центра.

Директор РАЭК говорит, что государство решило продолжить эксперимент, поскольку выработало меры по компенсации расходов операторов.

«Уже сейчас эксперты говорят, что операторы потенциально смогут возместить часть выпадающих доходов с трафика за счет дополнительных сервисов, когда пользователи, освоив базовые сервисы, смогут перейти к изучению новой для себя информации уже на сервисах с платной тарификацией», — делится мыслями Плуготаренко.

Оба эксперта сходятся во мнении, что опасения провайдеров о размере выпадающих доходов напрасны, а в конечном итоге операторы смогут найти способ возместить убытки.