«Одни плюсы»: «Доступный интернет» продлили на полгода

Минкомсвязь России решила на полгода продлить эксперимент по предоставлению гражданам бесплатного доступа в интернет — речь идет о сайтах, признанных социально значимыми и включенными в соответствующий реестр. К подобным ресурсам выработали единые организационные, технические и контентные требования, и их количество в ближайшем будущем увеличится. Эксперты полагают, что общедоступный интернет мог бы стать для России неким видом национальной идеи и гарантировать стране светлое будущее.

Бесплатное богатство

«Вымпел-Коммуникации», Эксперимент по предоставлению россиянам безвозмездного доступа в сеть, стартовавший в пилотном режиме 1 апреля 2020 года, решено продлить до конца текущего года. В настоящее время в проекте принимают участие пять крупнейших операторов связи, совокупно предоставляющих интернет 70% домохозяйств в России: «Ростелеком», МТС «МегаФон» , «Эр-Телеком Холдинг», а также ряд региональных операторов.

Как сообщает Минкомсвязь, каждый из пяти крупнейших операторов связи в среднем ежемесячно предоставлял доступ по фиксированным сетям связи более 500 тысячам уникальных пользователей. Средняя скорость оказания услуг связи в рамках эксперимента составила около 8,7 Мбит/сек. Суммарный объем трафика за апрель и май составил 5,5 Тб, при этом 63% пользователей скачали более 100 Мбайт информации с ресурсов и сайтов, входящих в перечень социально значимых.

«Мы зафиксировали интерес граждан к «социальному» пакету от операторов, и приняли решение продлить эксперимент, пока ведем работу в рамках законопроектной деятельности по безвозмездному предоставлению доступа к сайтам из утвержденного министерством перечня», — прокомментировала статс-секретарь — замглавы Минкомсвязи России Людмила Бокова.

Напомним, что проект федерального закона, согласно которому россияне получают безвозмездный доступ к социально значимым ресурсам (в число которых входит и Газета.Ru), был внесен в правительство 14 апреля. В этот период большинство жителей России находилось в самоизоляции из-за пандемии коронавируса, и свободный доступ к интернет-ресурсам приобрел особую важность.

Минкомсвязь вместе с участниками рынка сформировала единые организационные, технические и контентные требования к социально значимым ресурсам для включения их в соответствующий реестр для предоставления не тарифицируемого доступа. Ведомство также разработало порядок формирования перечня IP-адресов ресурсов для безвозмездного доступа: перечень утверждают в министерстве, а затем отправляют его в Роскомнадзор , после чего сформированная таблица автоматически размещается в личных кабинетах операторов связи.

Доступ в интернет как национальная идея

В настоящее время в реестр входит 371 сайт. Перечень разделен на несколько категорий: «Коммуникационные сервисы», «Агрегаторы социально значимой информации», «Национальная культура и традиции», «Непрерывное образование и повышение квалификации» и другие.

«Недавно эксперимент с «Доступным интернетом» был продлен еще на полгода, но проект уже дал определенные результаты — этой услугой воспользовались более 500 тысяч граждан, и очевидно, что число пользователей будет только расти», — говорит депутат Госдумы РФ Антон Горелкин.

По мнению парламентария, инициированный президентом «Доступный интернет» — это долгосрочные инвестиции в человеческий капитал. Благодаря проекту доступнее становятся образовательные и медицинские услуги, больше людей вовлекается в пользование Сетью.

«Россия сегодня уже один из мировых лидеров по проникновению интернета, а социально гарантированный доступ в сеть повысит этот показатель еще больше. Очень важный момент — этот рост будет достигнут за счет тех слоев населения, которые по привычке считают интернет чем-то дорогим и лишним. Это, прежде всего, наши пенсионеры, люди преклонного возраста», — рассуждает депутат.

Антон Горелкин отмечает, что бесплатный интернет даст им возможность получать услуги социальной защиты или Пенсионного фонда быстро, удобно, не выходя из дома: это важно и для здоровья в сегодняшних непростых условиях, это позволит им лишний раз не посещать публичные места.

«Правда, встает вопрос обучения этой категории граждан, повышения их сетевой грамотности, но тут уже открывается простор для волонтеров и самих социальных служб», — считает он.

Запуск «Доступного интернета» и первые месяцы его работы сопровождались оживленной дискуссией — в частности, речь шла о том, что участники рынка (в первую очередь провайдеры) будут нести убытки из-за бесплатного обеспечения доступа в сеть. Эти опасения отчасти разделяет и управляющий партнер, директор по бизнес-развитию школы Skyeng (также входящей в реестр социально значимых ресурсов) Александр Ларьяновский

«В России есть прекрасный эффективный пример монетизации льгот, когда вместо бесплатного проезда для определенных групп граждан был внедрен механизм субсидий. Это было очень эффективное решение. Вероятно и в этом вопросе мы придем к такому же механизму. Безусловно, здорово, что Минкомсвязи прикладывает большие усилия, чтобы дать доступ к значимым ресурсам тем, кому трудно жить в нынешнее время. Это решение создает определенные сложности для операторов связи. Мы все с вами оценили, как важна надежность сетевой инфраструктуры», — подчеркивает он.

Поэтому бизнесмен надеется, что совершенствование этого механизма позволит продолжать помогать гражданам без дополнительных сложностей для рынка связи.

Депутат Госдумы Антон Горелкин, напротив, считает «Доступный интернет» положительным явлением для экономики и бизнеса.

«С точки зрения экономики, проект даст провайдерам увеличение абонентской базы. Что компенсирует их расходы. Бесплатные сервисы будут повышать посещаемость коммерческого сектора сети, особенно в сфере услуг. Вовлечение людей в пользование интернетом не может не отражаться на новой экономике, ведь речь идет не о нескольких тысячах человек, а, потенциально, о нескольких миллионах граждан. Здесь, безусловно, одни плюсы. Это мультипликативный эффект», — не сомневается он.

По словам парламентария, закрепление в Конституции роли ИТ — одна из важнейших инициатив последнего времени, которая повысит качество нашей жизни и будущих поколений.