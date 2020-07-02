Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт рассказал, когда можно игнорировать обновления для смартфона 

News.ru и ещё 2 7 минут назад
Когда можно игнорировать обновления для смартфона?
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Генеральный директор ИА Telecom Daily Денис Кусков заявил, что обновление на смартфон иногда можно и не устанавливать. По его словам, игнорировать можно некоторые новшества, которые часто бывают «сырыми».
При этом следует понимать, что их установка позволяет устранить недочёты, мешающие качественной работе устройства, сообщает РИА Новости.
"Если мы берём совокупно все приложения, то, безусловно, обновления делаются для нашего блага — это устранение недочетов, «дырок», через которые можно получить проблемы, с точки зрения вирусов или не-работы в полноценном режиме тех или иных приложений", — объяснил Кусков.
Он добавил, что среднестатистический пользователь смартфона держит на экранах около ста приложений, хотя постоянно использует только восемь-девять. При этом за неделю для 100 приложений появляется не менее 25 обновлений, которые надо установить.
Ранее NEWS.ru сообщал, что специалист аналитического центра НАФИ Владимир Гриценко рассказал, почему важно отключать геолокацию на смартфоне. По его словам, приложения обмениваются информацией с рекламными предпочтениями пользователя, которые формируются исходя из информации из разных источников — и геолокация в их числе. Эксперт отметил, что для безопасности достаточно ограничить доступ к местонахождению у того или иного приложения.
Видео дня. Сотрудники МЧС России вместе с сотрудниками ХимСпаса пытаются локализовать последствия аварии
News.ru: последние новости
Умерла 16-летняя звезда TikTok Сия Каккар Умерла 16-летняя звезда TikTok Сия Каккар Каналы в поддержку Трампа заблокировали Reddit и Twitch Каналы в поддержку Трампа заблокировали Reddit и Twitch Индия заблокировала TikTok и другие китайские приложения Индия заблокировала TikTok и другие китайские приложения
Комментарии
Интернет , Гаджеты , Общество , Денис Кусков , Владимир Гриценко , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Вид «гламурного» батюшки вызвал недовольство в РПЦ
Вид «гламурного» батюшки вызвал недовольство в РПЦ
Видео
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
00:10
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
00:10
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
В мире
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
02:45
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
В мире Другое
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
02:52
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
Происшествия
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
00:57
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение