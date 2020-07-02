Когда можно игнорировать обновления для смартфона?

Генеральный директор ИА Telecom Daily Денис Кусков заявил, что обновление на смартфон иногда можно и не устанавливать. По его словам, игнорировать можно некоторые новшества, которые часто бывают «сырыми».

При этом следует понимать, что их установка позволяет устранить недочёты, мешающие качественной работе устройства, сообщает РИА Новости.

"Если мы берём совокупно все приложения, то, безусловно, обновления делаются для нашего блага — это устранение недочетов, «дырок», через которые можно получить проблемы, с точки зрения вирусов или не-работы в полноценном режиме тех или иных приложений", — объяснил Кусков.

Он добавил, что среднестатистический пользователь смартфона держит на экранах около ста приложений, хотя постоянно использует только восемь-девять. При этом за неделю для 100 приложений появляется не менее 25 обновлений, которые надо установить.