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Гендиректор ИРИ отметил надежность системы электронного голосования 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
В ИРИ оценили систему электронного голосования
Фото: РИА Новости
В институте развития интернета заявили о невозможности проголосовать дважды.
В институте развития интернета (ИРИ) оценили итоги электронного голосования по поправкам в Конституцию, которое в качестве эксперимента проводилось в Москве и Нижегородской области. По словам гендиректора ИРИ Антона Ключкина, система электронного голосования надежна.
«С технической точки зрения система показала себя очень достойно. Насколько я знаю, еще до запуска разработчики привлекали команды, которые пытались ее взломать или нарушить работу, но она выдержала атаки. Также были попытки вывести ее из строя во время голосования, но они серьезно не повлияли на работу», — цитирует Ключкина пресс-служба ИРИ.
Ключкин отметил, что проголосовать дважды не получиться, так как списки онлайн и офлайн избирателей проверяют на местах.
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Интернет , Институт развития интернета , Москва , Нижегородская Область
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