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«Мужское Государство» забанили в популярной соцсети 

Lenta.ru 33 минуты назад
«Мужское Государство» забанили в популярной соцсети
Фото: lenta.ru
Социальная сеть ВКонтакте заблокировала сообщество «Мужское Государство».
При попытке перейти на страницу группы появляется уведомление, что сообщество было заблокировано «за призывы к насильственным действиям».
«Мужское государство» — движение и одноименная закрытая группа во «ВКонтакте» с более чем 160 тысячами подписчиков. В паблике пропагандируется национализм и женоненавистничество. Его создатель Владислав Поздняков находится в Польше.
В 2020 году Поздняков объявил охоту на «опозоривших нацию» актрис, снявшихся в порноклипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна. В 2018 он призывал травить россиянок, которые общались с иностранными фанатами во время чемпионата мира по футболу. Также создатель сообщества устраивает травлю россиянок, которые вступают в отношения с представителями «нерусских национальностей».
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Интернет , Общество
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