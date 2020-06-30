Rambler&Co ID получил двухфакторную аутентификацию 

Rambler Group расширяет возможности безопасного пользования единым профилем Rambler&Co ID и повышает уровень защиты личных данных — теперь пользователи могут настроить двухфакторную аутентификацию. Такой способ позволяет значительно снизить риск взлома учетной записи злоумышленниками и предотвратить кражу личной информации из аккаунта.

Rambler&Co ID — единый профиль для авторизации на всех проектах Rambler Group: войдя в персональный аккаунт, можно вести переписку в Рамблер/почте, покупать билеты в Рамблер/кассе и комментировать новости порядка 30 медиаресурсов, среди которых Lenta.ru, «Чемпионат», «Секрет фирмы» и другие.

Двухфакторная аутентификация значительно повышает безопасность при проверке подлинности пользователей. Помимо основного пароля при каждом входе в профиль Rambler&Co ID необходимо ввести код, сформированный по определенным криптографическим правилам и действующий только в течение 30 секунд.

id.rambler.ru, или вручную ввести в приложение свой почтовый адрес, использующийся для входа в Rambler&Co ID, и ключ из профиля на сайте. После успешного завершения привязки в личном кабинете появится подтверждение настройки двухфакторной аутентификации — теперь, помимо пароля, нужно будет вводить и шестизначный код из приложения. Чтобы настроить вход со вторым фактором, нужно подключить эту функцию в разделе «Адреса электронной почты» личного кабинета Rambler&Co ID и скачать специальное приложение для генерации кодов — Google Authenticator, Microsoft Authenticator, FreeOTP, Authy или другое. Затем необходимо привязать свой профиль к мобильному приложению. Это можно сделать двумя способами: считать в приложении QR-код, сгенерированный в личном кабинете на, или вручную ввести в приложение свой почтовый адрес, использующийся для входа в Rambler&Co ID, и ключ из профиля на сайте. После успешного завершения привязки в личном кабинете появится подтверждение настройки двухфакторной аутентификации — теперь, помимо пароля, нужно будет вводить и шестизначный код из приложения.

Павел Петлинский, технический директор портала «Рамблер»: «На сегодняшний день двухфакторная аутентификация является одним из способов обеспечения максимальной безопасности аккаунта. Альтернативным способом для повышения защищенности аккаунта является лишь использование биометрии, которую мы уже запустили в начале этого года — для входа в профиль достаточно отсканировать отпечаток пальца на смартфоне или ноутбуке. Сейчас мы планомерно расширяем возможности безопасного пользования нашими сервисами. Второй фактор не передается по тем же каналам коммуникации, что и первый, и это значительно осложняет работу злоумышленников, желающих завладеть вашими личными данными. Даже зная пароль, никто посторонний не сможет войти в ваш профиль без кодов, сгенерированных в приложении на вашем смартфоне».