TikTok: спецслужба, замаскированная под соцсеть?

Forbes (США) . Ещё не успела остыть информация о том, что на устройствах под управлением iOS популярное приложение TikTok ведёт себя сомнительно, как выяснились новые подробности. Приложение похоже на службу сбора персональных данных, замаскированную под социальную сеть, утверждает

Через три года после запуска сервиса «ТикТок» (TikTok) эта платформа для создания и распространения коротких видеороликов и социальная сеть стала одной из самых быстроразвивающихся. Она зафиксировала более двух миллиардов скачиваний, став одним из самых популярных на данный момент приложений. В США, Великобритании или Испании по времени, в течение которого пользователи (особенно молодые) проводят в этой сети, «ТикТок» обогнал даже Инстаграм или Ютуб.

«ТикТок» можно назвать хранилищем загруженного контента, который удобно «переделывать», добавляя в него созданные пользователями видеоролики, генератором вирусных мемов, благодаря которому пользователи чувствуют себя рок-звездами. Приложение даже использовалось для координирования протестных акций против Дональда Трампа — на прошлой неделе в Талсе был сорван предвыборный митинг Дональда Трампа, первое массовое мероприятие с его участием после начала пандемии коронавируса. Кроме того, была совершена атака на сайт магазина, продающего агитационные материалы и сувениры предвыборного штаба Трампа — пользователи «ТикТока» «положили в корзину» все имеющиеся в продаже товары, но так и не купили их, лишив других покупателей возможности совершать покупки.

И конечно же, если вы осмелитесь критиковать «ТикТок», вам просто скажут, что вы слишком стары, чтобы понять его, что у молодых людей не такие критерии, как у вас. Все это хорошо и прекрасно, но, все-таки, что такое «ТикТок»? Насколько объективны критерии молодежи?

Год назад я опубликовал статью в «Форбс» (Forbes), в которой критиковал платформу «ТикТок за то, что она не взяла на себя ответственность за различные злоупотребления этим приложением.

С тех пор служащим вооруженных сил США запретили использовать это приложение, и в военном ведомстве его называют угрозой кибербезопасности. Специалисты израильской компании „Чек Поинт“ (Check Point), работающей в сфере кибербезопасности, изучили приложение и пришли к выводу, что у него есть уязвимости, позволяющие обходить системы защиты, серьезные слабые места, а также общие проблемы безопасности. Изучением приложения занимается и правительство США. Вместе с тем руководитель и соучредитель сайта „Реддит“ (Reddit) Стив Хаффман (Steve Huffman) называет его „изначально паразитным (подслушивающим) приложением, которое всегда слушает“ и предостерегает от установки этого приложения, являющегося, по его словам, „шпионским ПО“. Некоторые организации, выступающие за права детей, заявляют, что это приложение представляет собой явную опасность для детей. Как утверждают компании „Эппл“ (Apple), ее специалисты обнаружили, что в буфере обмена „ТикТок“ использовались средства, позволяющие следить за миллионами пользователей.

Другие исследования показывают, что стандарты цензуры контента приложения определяются китайскими властями и носят явно дискриминационный характер. Эксперт по кибербезопасности, который проанализировал и расшифровал технологию создания приложения, предостерегает людей, чтобы те им не пользовались. Короче говоря, доказательства сомнительного характера приложения „ТикТок“ обнаружить нетрудно. И все же оно широко и с успехом используется, являясь бомбой замедленного действия.

Почему же так много людей и учреждений подвергают критике, казалось бы, невинное приложение? Неужели мы, критики, являемся лишь кучкой отставших от жизни стариков?

Я так не думаю: „ТикТок“ — это очень безответственная компания, опасная по определению. И дело не просто в небрежности, ошибке или в недосмотре — речь идет об абсолютной, глубоко „сидящей“ и наглой безответственности, философии, ориентированной на то, чтобы постоянно собирать и записывать все виды пользовательских данных…. Это приложение, которое, как и следовало ожидать, создано китайской компанией, работающей в Китае, которая делает несколько косметических доработок (в лучшем случае), чтобы адаптировать его для Запада, руководствуясь теми же критериями и философией, что и в Китае. Короче говоря, приложение, пользоваться которым не рекомендуется ни детям, ни взрослым, особенно по причине его зловещей системы рекомендаций в отношении контента. И которое теперь действует под прикрытием в лице благожелательного и любезного западного генерального директора, ранее работавшего в компании „Дисней“ ( Disney ).

Все инструменты можно адаптировать практически для любого использования. Многие молодые и не очень молодые люди, которые сегодня пользуются приложением „ТикТок“, считают его интересным, прикольным, модной фишкой, способом самовыражения или даже средством „проявления“ активизма. Но дело не в этом, или, по меньшей мере, не совсем в этом. Оно опасно по определению. Это приложение, основанное на китайской философии, проявляемой в интернете (мы хотим все видеть, все знать, все анализировать без ограничений) по отношению к Западу, где мы, судя по всему, пытаемся ввести в отношении этого какие-то ограничения. Потребовалось много лет, чтобы понять истинную суть „Фейсбука“ и попытаться приструнить его с помощью бойкотов. Мы должны действовать безотлагательно, чтобы ограничить „ТикТок“ и его злонамеренную деятельность.

Не надо питать иллюзий: за своей невинной внешностью „ТикТок“ представляет собой опасность для общества. Я 30 лет преподаю инновационные технологии и приветствую все новые идеи. Я ничего не имею против Китая, страны, которую я внимательно изучаю, я материально не заинтересован в успехе ни одного из конкурентов компании „ТикТок“: я исхожу из результатов своих собственных исследований, своего опыта и того, что написано многими другими аналитиками. Я говорю об этом уже довольно давно, и все, что я вижу и читаю, подтверждает результаты моих исследований.

Исправить „ТикТок“ невозможно: его проблемы заключены в самой его концепции и лежащей в его основе культуре. Я советую сторониться его как чумы. И не говорите потом, что вас не предупреждали.