Раскрыто отношение россиян к 5G

Всего 9 процентов россиян не поддерживают внедрение технологии 5G. Об этом свидетельствуют данные опроса компании «Delta Системы безопасности», в котором приняли участие 1,5 тысячи жителей России в возрасте от 18 до 65 лет, пишет РИА Новости.

Исследование показало, что почти половина россиян выступает за развитие таких технологий и считает их фактором создания будущих разработок. При этом каждый четвертый опрошенный заявил, что не хочет, чтобы вышки связи размещали рядом с его домом.

Пользователи сети активно продвигают теорию заговора о том, что распространение коронавируса связано с внедрением 5G-технологий. Ее активно транслируют жители разных стран и некоторые знаменитости. Часть исследователей считает сообщения скоординированной кампанией по дезинформации населения.