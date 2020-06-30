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Назван процент противников 5G среди россиян 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыто отношение россиян к 5G
Фото: © EPA
Всего 9 процентов россиян не поддерживают внедрение технологии 5G. Об этом свидетельствуют данные опроса компании «Delta Системы безопасности», в котором приняли участие 1,5 тысячи жителей России в возрасте от 18 до 65 лет, пишет РИА Новости.
Исследование показало, что почти половина россиян выступает за развитие таких технологий и считает их фактором создания будущих разработок. При этом каждый четвертый опрошенный заявил, что не хочет, чтобы вышки связи размещали рядом с его домом.
Пользователи сети активно продвигают теорию заговора о том, что распространение коронавируса связано с внедрением 5G-технологий. Ее активно транслируют жители разных стран и некоторые знаменитости. Часть исследователей считает сообщения скоординированной кампанией по дезинформации населения.
В российском интернете теорию о вреде вышек 5G защищает телеведущая Виктория Боня. В Instagram, где на нее подписаны 7 миллионов человек, бывшая участница шоу «Дом-2» заявила, что с помощью технологий людей устрашают коронавирусом и затем чипируют.
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Интернет , Наука и техника , Технологии , Виктория Боня , РИА Новости
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