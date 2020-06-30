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Reddit и Twitch заблокировали каналы в поддержку Трампа 

РИА Новости и ещё 3 57 минут назад
Reddit и Twitch заблокировали каналы в поддержку Трампа
Фото: © EPA
Соцсеть Reddit и принадлежащий Amazon стриминговый сервис Twitch заблокировали каналы в поддержку президента США Дональда Трампа, сообщили компании в понедельник.
Социальная сеть Reddit заблокировала крупнейший форум сторонников Трампа r/The_Donald за нарушение новых правил платформы, сообщил глава компании Стив Хаффман.
"Все сообщества на Reddit должны добросовестно соблюдать нашу политику по контенту. Мы заблокировали r/The_Donald, потому что они этого не делали", — заявил Хаффман.
Под запрет на Reddit попал и левацкий форум r/ChapoTrapHouse, а также около 2 тысяч отделений форумов, большинство из них неактивны.
Аналогичный шаг предпринял сервис трансляций Twitch, который блокировал стриминговый канал Трампа.
"На Twitch поведение, полное ненависти, не разрешается. Мы не делаем исключений для политического контента или вопросов, заслуживающих новостей", — говорится в заявлении компании.
Президента США обвиняли в разжигании ненависти его политические противники, сам Трамп это отрицает.
Ранее другая соцсеть — Twitter — обозначила одно из сообщений президента США Дональда Трампа как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок со ссылкой на статью, где говорится, что Трамп солгал. Трамп в ответ пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов.
Действия Twitter раскритиковал глава Facebook Марк Цукерберг, заявив, что соцсеть не имеет право быть арбитром в вопросе контента пользователей. Сотрудники компании устроили виртуальную акцию протеста в связи с решением Цукерберга оставить публикацию президента США Дональда Трампа о протестующих в Миннеаполисе.
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Комментарии
Интернет , Наука и техника , США , Марк Цукерберг , Стив Хаффман , Дональд Трамп , Amazon
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