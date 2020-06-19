Почему Россия разблокировала Telegram

Эксперты называют закономерным разблокирование Telegram в России , о чем было объявлено Роскомнадзором в четверг. Мессенджер является одним из конкурентноспособных на мировом рынке российских продуктов, а его основатель Павел Дуров публично высказал готовность противодействовать терроризму и экстремизму.

Накануне, 18 июня, Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. «Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков», — говорится в пресс-релизе РКН.

Решение это вполне ожидаемое и разумное. Кажется, вся страна выдохнула с облегчением.

Поздно вечером в четверг прокомментировал «разбан» Telegram и Павел Дуров.

«Поздравляю всех российских пользователей Telegram с этим позитивным изменением — и надеюсь, что оно долгосрочно. Что поменяется в результате разблокировки? Должна вырасти стабильность и скорость работы на территории России. Станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы, что приведет к росту числа участников каналов и чатов», — пояснил основатель мессенджера.

Telegram является одной из немногих отечественной разработок, которая вышла на глобальный уровень. Мессенджер входит в топ-5 сервисов общения по аудитории в мире и, в отличие от американских IT-гигантов, остается политически нейтральным.

«Проделали большой путь»

Telegram не проводит политическое «цензурирование» и не делает исключений для отдельных стран. «И в этом его большое отличие от Twitter и Facebook, которые десятками тысяч блокировали — и продолжают блокировать — любые аккаунты с позитивными новостями из России, — замечает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич

Он привел в пример проект „Хорошие новости“ в Twitter в конце прошлого года был забанен трижды.

Более того, сервис общения продолжает активно развиваться, а также параллельно создает высокооплачиваемые рабочие места для российских граждан и совершенствует свои технологии.

Это в общем-то, и сыграло свою роль в принятии решения по разблокировке.

А недавно основателем мессенджера Павлом Дуровым была высказана готовность противодействовать терроризму и экстремизму.

»Мы проделали большой путь по преодолению этих угроз. За это время были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно», — сказал он.

По словам Дурова, новые механизмы по предотвращению терактов не нарушают тайну переписки пользователей, которых только в России у мессенджера около 30 млн человек.

«В плане сохранности личных данных изменений нет — право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах», — заверил основатель Telegram.

Одним словом, добрая воля основателя мессенджера видна невооруженным взглядом.

Судя по всему, ценят Telegram и в органах власти. Чего стоит только одно предложение включить Telegram в перечень официальных мессенджеров в периоды чрезвычайных ситуаций.

Антон Горелкин. Все это шаг навстречу друг другу — государства и Telegram, комментирует происходящее депутат Госдумы

«Мы приветствуем заявление Дурова о борьбе с терроризмом, и они действительно серьезно продвинулись в технологии противодействия терроризму», — заявил он в интервью «Газете.Ru».

Требования к саморегулированию контента сохранятся

Немаловажно, что после снятия ограничений доступа к Telegram будут применимы все те же требования к саморегулированию контента, что и ко всем остальным игрокам рынка.

Мировая практика доказывает, что в борьбе с распространением противозаконного контента высокую эффективность показывает механизма установления универсальных правил по самоконтролю для всех интернет-площадок (действует в Германии и недавно был принят во Франции).

Меры по защите пользователей от деструктивной информации и созданию онлайн-среды для их безопасной коммуникации особенно важны ввиду специфики такого сервиса, как Telegram, ведь его сильная сторона состоит еще и в том, что он сочетает в себе функционал как классического мессенджера, так и функцию распространения мнений пользователей через каналы — ленты информационного контента, замечает Малькевич.

«Сегодня мы видим развитие отношений государства с IT-индустрией, и могу прогнозировать нас ждет еще несколько важных решений и заявлений, касающихся этой сферы, — говорит депутат Горелкин. — А недавнее совещание президента страны с участниками отрасли по поддержке российского цифрового сервиса свидетельствуют в пользу этого прогноза».