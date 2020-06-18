В России разрешили Telegram

Там рассказали, что основатель телеграма Павел Дуров выразил готовность противодействовать терроризму и экстремизму, Роскомнадзор оценивает это позитивно и снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру по согласованию с Генеральной прокуратурой России

«Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков», — сказано в сообщении.

Также в нем упоминается, что в среднем в неделю российские и зарубежные интернет-компании удаляют 2,5 тысячи материалов, пропагандирующих суицидальное поведение, 1,3 тысячи материалов экстремистского и террористического характера, 800 материалов, пропагандирующих употребление запрещенных веществ, и о местах их приобретения, 300 материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.