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Роскомнадзор вынес решение по блокировке Telegram 

Артём Кульша 20 минут назад
В России разрешили Telegram
Фото: РИА Новости
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) больше не будет настаивать на ограничении доступа к мессенджеру Telegram. Об этом сообщает ее пресс-служба.
Там рассказали, что основатель телеграма Павел Дуров выразил готовность противодействовать терроризму и экстремизму, Роскомнадзор оценивает это позитивно и снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру по согласованию с Генеральной прокуратурой России.
«Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков», — сказано в сообщении.
Также в нем упоминается, что в среднем в неделю российские и зарубежные интернет-компании удаляют 2,5 тысячи материалов, пропагандирующих суицидальное поведение, 1,3 тысячи материалов экстремистского и террористического характера, 800 материалов, пропагандирующих употребление запрещенных веществ, и о местах их приобретения, 300 материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
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Интернет , Наука и техника , Павел Дуров , Роскомнадзор , Генпрокуратура РФ
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