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Данные миллионов любителей интернет-покупок утекли в сеть 

Lenta.ru 17 минут назад
Данные миллионов любителей интернет-покупок утекли в сеть
Фото: Daniel Becerril / Reuters
Эксперты по кибербезопасности из Cyble Research Team обнаружили выставленную на продажу базу данных, содержащую сведения о миллионах пользователей сети. Об утечке сообщается на сайте компании.
Как стало известно Cyble Research Team, в базе содержится информация об аккаунтах на разных сайтах. Большинство профилей, данные которых выставили на продажу, было зарегистрировано несколько лет назад. К примеру, в базе оказались сведения о 300 миллионах пользователей AliExpress, создавших свои аккаунты в 2014 году.
Кроме того, злоумышленники выставили на продажу личную информацию 145 миллионов пользователей Ebay, 77 миллионов пользователей Sony PlayStation Network, 35 миллионов пользователей Steam (Valve) и многих других.
Специалисты дали несколько советов о том, как не стать жертвами мошенников. Они порекомендовали никогда не отправлять личные данные по электронной почте или SMS, использовать сложные пароли, включить автоматические обновления программ на компьютере и телефоне, а также пользоваться антивирусом.
В мае сообщалось, что злоумышленники выставили на продажу персональные данные более чем девяти миллионов клиентов курьерской службы доставки СДЭК. Утверждалось, что в ней была информация о доставке и местонахождении грузов, а также личные сведения клиентов курьерской службы, включая их ИНН. При этом в СДЭК заявили, что утечки не было.
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Комментарии
Интернет , Общество , Происшествия , eBay
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