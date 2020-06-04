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«ВКонтакте» запустила сервис коротких вертикальных видео 

News.ru и ещё 4 1 час назад
«ВКонтакте» запустила сервис «Клипы»
Фото: РИА Новости
«ВКонтакте» запустила сервис «Клипы». Он представляет собой ленту коротких вертикальных видео на разные темы: от развлечений до образования.
По словам разработчиков, с помощью инструментов сервиса любой пользователь без специальных навыков и дорогостоящей техники сможет создавать контент на уровне, близком к профессиональному. Одной из главных особенностей «Клипов» стало управление с помощью AR-механик: юзеры могут начать запись или включить эффект благодаря специальным жестам. Первыми новый контент увидят друзья и подписчики, а продолжить увеличивать просмотры ролика поможет новая рекомендательная платформа, которая учитывает миллиарды сигналов об интересах пользователей, их любимых форматах контента, а также о взаимодействиях внутри и вне социального графа и подписок. «Клипы» станут доступны всем пользователям в новой вкладке приложения VK в ближайшие дни. На старте там будут доступны видео от Павла Воли, Екатерины Варнавы, Евгения Кулика, Ильи Соболева, Филиппа Киркорова и сотен других приглашённых авторов.
Ранее NEWS.ru рассказал, что команда «ВКонтакте» объявила о появлении новой функции в декстопной версии. Пользователи получили возможность устраивать групповые голосовые и видеозвонки прямо на сайте.
На старте в разговоре смогут участвовать до восьми человек. Для начала групповых звонков юзеру нужно открыть подходящую беседу, нажать на иконку трубки и выбрать, кого из чата пригласить в звонок. Добавить собеседника можно и прямо во время общения.
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Интернет , Наука и техника , Технологии , Филипп Киркоров , Евгений Кулик , Илья Соболев , Екатерина Варнава
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