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Установка обновления сломала iPhone и iPad 

Свободная пресса и ещё 7 23 часа назад
Установка обновления сломала iPhone и iPad
Фото: REUTERS/Michaela Rehle
Владельцы iPhone и iPad по всему миру массово сообщают о сбоях в работе устройств после установки обновлений.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на электронный журнал ZDNet, который издаётся компанией CBS, обладатели устройств от компании Apple обратили внимание на то, что после обновления серьезно сократились сроки работы аккумулятора их гаджетов.
При этом отмечается, что жалобы поступают даже от пользователей iPhone 11 Pro Max, у которого огромная ёмкость батареи.
Кроме того, у некоторых устройства стали сильнее нагреваться. При этом у кого-то смартфоны «сломались» после обновления iOS до версии 13.5. После этого они стали постоянно перезагружаться.
Похожие проблемы у владельцы iPad и iPad Pro — после обновления операционки до 13.4.1. устройства застряли в бесконечном цикле перезагрузки. В этой ситуации единственным выходом становится перезагрузка самой системы.
Но и это ещё не всё. Пользователи «яблочных» гаджетов жалуются на извещения о проблемах с загрузкой и обновлением приложений из App Store и некорректное воспроизведение видео в формате MP4.
В компании Apple пока не комментируют эту информацию.
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Комментарии
Интернет , Гаджеты , Наука и техника , Apple , РИА Новости , CBS
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