Дуров высказался об идее разблокировки Telegram в РФ

Возможное прекращение блокировки Telegram в России позволило бы более комфортно использовать сервис российским пользователям, а также положительно сказалось бы на инновационном развитии и национальной безопасности России. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров

«Разблокировка позволила бы тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны», — написал Дуров в своём личном Telegram-канале.

Он отметил, что блокировка мессенджера в 2018 году проходила «под эгидой борьбы с терроризмом». При этом с того момента в Telegram приняли целый ряд различных мер по предотвращению угроз такого рода, считает Дуров.

«Наш опыт работы в десятках стран на протяжении последних 6 лет показывает: борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга. Надеюсь, что учет мировой практики и специфики современных технологий поможет российским законодателям совместить эти две задачи. Со своей стороны буду продолжать поддерживать подобные инициативы», — написал основатель Telegram.

Федот Тумусов и В конце апреля депутаты Госдумы Дмитрий Ионин подготовили и направили в Минкомсвязи законопроект, предполагающий прекращение блокировки мессенджера Telegram в России. Соответствующие поправки предлагается внести в статью 15.4 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

В Минкомсвязи позднее сообщили, что не поддерживают инициативу депутатов.