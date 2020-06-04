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Дуров прокомментировал возможную разблокировку Telegram в России 

Rambler News Service и ещё 12 38 минут назад
Дуров высказался об идее разблокировки Telegram в РФ
Фото: Reuters
Возможное прекращение блокировки Telegram в России позволило бы более комфортно использовать сервис российским пользователям, а также положительно сказалось бы на инновационном развитии и национальной безопасности России. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров.
«Разблокировка позволила бы тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны», — написал Дуров в своём личном Telegram-канале.
Он отметил, что блокировка мессенджера в 2018 году проходила «под эгидой борьбы с терроризмом». При этом с того момента в Telegram приняли целый ряд различных мер по предотвращению угроз такого рода, считает Дуров.
«Наш опыт работы в десятках стран на протяжении последних 6 лет показывает: борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга. Надеюсь, что учет мировой практики и специфики современных технологий поможет российским законодателям совместить эти две задачи. Со своей стороны буду продолжать поддерживать подобные инициативы», — написал основатель Telegram.
В конце апреля депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили и направили в Минкомсвязи законопроект, предполагающий прекращение блокировки мессенджера Telegram в России. Соответствующие поправки предлагается внести в статью 15.4 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации».
В Минкомсвязи позднее сообщили, что не поддерживают инициативу депутатов.
Мессенджер Telegram блокируется в России с середины апреля 2018 года по решению Таганского районного суда по иску Роскомнадзора.
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Комментарии
Интернет , Наука и техника , Законопроекты , Дмитрий Ионин , Павел Дуров , Федот Тумусов , Роскомнадзор , Минкомсвязи РФ , Госдума
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