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Twitter пометил посты Трампа как фейки 

News.ru и ещё 3 50 минут назад
Twitter пометил посты Трампа как фейки
Фото: Valentin Wolf/imagebroker.com/Global Look Press
Под твитами американского президента Дональда Трампа появились пометки с призывом проверить изложенные пользователем факты.
Алгоритмы соцсети пометили записи о голосовании по почте. Трамп написал, что голосование таким образом приводит к фальсификациям. Через некоторое время рядом с этими твитами появился голубой восклицательный знак и надпись: «Посмотрите факты о голосовании по почте».
Почтовые ящики будут ограблены, избирательные бюллетени будут подделаны и даже незаконно распечатаны и подписаны обманным путем. Губернатор Калифорнии рассылает бюллетени миллионам людей, любому. Живущие в государстве, независимо от того, кто они или как они туда попали, получат его. Потом появятся профессионалы, которые расскажут всем этим людям, многие из которых никогда даже не думали голосовать, как и за кого голосовать. Это будут сфальсифицированные выборы. Ни за что! — твитнул Трамп.
По клику на пометку от Twitter открывается специальная страница соцсети со ссылкой на статью Politico «Трамп делает необоснованные заявления о том, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов» и подборка других публикаций на ту же тему.
Как писал NEWS.ru ранее, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность создания комиссии, которая займётся рассмотрением жалоб на предвзятое отношение к консерваторам в соцсетях. Администрация американского лидера также может подключить к проведению проверок федеральные органы, например Федеральную комиссию по связи или Федеральную избирательную комиссию.
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Комментарии
Интернет , В мире , Соцсети , Фейки , Дональд Трамп
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