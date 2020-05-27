Twitter пометил посты Трампа как фейки 

Под твитами американского президента Дональда Трампа появились пометки с призывом проверить изложенные пользователем факты.

Алгоритмы соцсети пометили записи о голосовании по почте. Трамп написал, что голосование таким образом приводит к фальсификациям. Через некоторое время рядом с этими твитами появился голубой восклицательный знак и надпись: «Посмотрите факты о голосовании по почте».

Почтовые ящики будут ограблены, избирательные бюллетени будут подделаны и даже незаконно распечатаны и подписаны обманным путем. Губернатор Калифорнии рассылает бюллетени миллионам людей, любому. Живущие в государстве, независимо от того, кто они или как они туда попали, получат его. Потом появятся профессионалы, которые расскажут всем этим людям, многие из которых никогда даже не думали голосовать, как и за кого голосовать. Это будут сфальсифицированные выборы. Ни за что! — твитнул Трамп.

По клику на пометку от Twitter открывается специальная страница соцсети со ссылкой на статью Politico «Трамп делает необоснованные заявления о том, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов» и подборка других публикаций на ту же тему.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность создания комиссии, которая займётся рассмотрением жалоб на предвзятое отношение к консерваторам в соцсетях. Администрация американского лидера также может подключить к проведению проверок федеральные органы, например Федеральную комиссию по связи или Федеральную избирательную комиссию.