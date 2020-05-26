Видеочаты в «Одноклассниках» получили новую функцию

Социальная сеть "Одноклассники" расширила возможности собственного сервиса голосовых и видеозвонков. Теперь к звонку можно подключить собеседников, которые не зарегистрированы в соцсети.

Для создания звонка или групповой конференции авторизоваться в соцсети нужно только инициатору вызова, остальные участники разговора могут быть приглашены по ссылке.

"Команда социальной сети таким образом поддерживает пользователей, которые в условиях самоизоляции смогут общаться как с близкими и друзьями, так и проводить встречи с коллегами дистанционно с использованием возможностей звонков без каких-либо ограничений", — сообщает пресс-служба "Одноклассники".

Отдельно отмечается, что длительность звонка не ограничена, к групповому звонку можно подключать до 100 человек одновременно. Подключаться можно как и с веб-версии, так и с мобильных приложений.