YouTube грозит блокировка в России

Компания Ontarget обратилась в Мосгорсуд с требованием заблокировать принадлежащий компании Google видеохостинг YouTube, так как на нем можно найти видео с тестами по оценке персонала, которые были разработаны истцом. Выявленное нарушение является повторным, и по антипиратскому законодательству суд имеет право наложить вечную блокировку на популярный сервис.

Компания Ontarget, занимающаяся разработкой тестов для оценки персонала, подала в Мосгорсуд иск, в котором требует блокировки видеохостинга YouTube в России за повторное нарушение антипиратского законодательства, сообщает «Коммерсантъ».

По словам генерального директора Ontarget Светланы Симоненко, основанием для иска стало размещение в YouTube видеороликов, в которых можно найти тесты, разработанные ее компанией. Истец требует заблокировать видеохостинг, потому что нарушения выявлены повторно — в 2018 году Мосгорсуд обязал YouTube удалить спорный контент, но это требование не было выполнено.

Согласно законодательству, в случае неисполнения предписания суда сервису может грозить безвременная блокировка на всей территории России.

Сообщается, что в ходе разбирательства два года назад Google пытался доказать, что не может быть ответчиком по этому делу, так как не является хостинг-провайдером YouTube, но суд это опроверг. В 2019 году со стороны IT-гиганта была подана апелляция, в которой указывалось, что ролики с контентом Ontarget удалены, но судья заявил, что это «не устраняет угрозу нарушения прав истца в будущем».

Мосгорсуд действительно имеет право заблокировать YouTube, так как по закону «Об информации» обязан прекратить доступ не только к страницам сайта, нарушившим чьи-то права, но и ко всему ресурсу в целом. Однако опрошенные изданием юристы считают такой сценарий маловероятным. Как сообщила представитель компании DLA Piper Rus, адвокат Юлианна Табастаева , ранее в России блокировались лишь те ресурсы, которые сами по себе являются нарушителями, например, социальная сеть LinkedIn, отказавшаяся следовать закону, согласно которому персональные данные россиян должны храниться на территории Российской Федерации.

Экс-советник президента РФ по развитию интернета, а ныне председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире НСН и вовсе заявил, что требования Ontarget являются «пиаром».

«Практика нынешнего судопроизводства говорит о том, что блокируют все-таки не сами сервисы, а то, что нарушает авторские права. Что не отменяет того, что решение суда, возможно, будет принято и по блокировке ресурса.

Но мне кажется, что в данной ситуации это связано больше с пиаром, чем с каким-то серьезным исполнением.

По крайней мере, YouTube исполняет решения судов в отношении закрытия тех или иных видео — необязательно из-за нарушения авторских прав. Но пока прецедентов блокировки самого YouTube целиком не было и, надеюсь, не будет», — сообщил Клименко.