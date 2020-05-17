В Германии предупредили об опасности WhatsApp

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер предостерёг федеральные власти от использования мессенджера WhatsApp. Он объяснил это тем, что при отправке сообщений мессенджер получает метаданные, которые затем отправляет в Facebook.

Компания в результате этого может получить IP-адрес отправителя, а также его местоположение и информацию о смартфоне пользователя.

По сообщению издания Handelsblatt, представитель WhatsApp опроверг передачу данных в компанию Facebook.

WhatsApp не может читать сообщения, потому что они по умолчанию зашифрованы, — сказал он.

Как ранее писал NEWS.ru, компания Facebook выпустила новый сервис Discover. Как утверждают в компании, он должен помочь пользователям, которые не могут позволить себе получать информацию через Интернет.