Астрологическое шоу Рамблера на YouTube 

У нас отличные новости — Рамблер/гороскопы запустили новое астрологическое шоу на YouTube. Теперь свои зодиакальные прогнозы можно не только читать, но еще и смотреть. Премьера состоялась 11 мая, и теперь каждый понедельник на канале будет выходить новый выпуск. В астрологическом шоу практикующие тарологи делают раскладки таро и тематические предсказания для всех знаков зодиака: состояние здоровья, любовные дела, финансы и общие прогнозы. Помимо традиционных прогнозов ведущие будут гадать на кофейной гуще, раскроют секреты новомодного учения «Дизайн человека», дадут астрологические рекомендации и научат ориентироваться в загадочном мире астрологии.
Также в мае Рамблер/гороскопы открыли в Telegram свое представительство — канал «Звёзды сошлись» создан для тех, кому некогда вникать в длинные астрологические прогнозы. На канале короткие гороскопы для всех знаков сопровождаются гифками и мемами, а при желании узнать больше читатель сможет открыть по ссылке полную версию своего гороскопа.