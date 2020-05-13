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Раскрыта опасность покупок через интернет 

Lenta.ru и ещё 2 42 минуты назад
Раскрыта опасность покупок через интернет
Фото: ТАСС
Партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов раскрыл россиянам опасность покупок через интернет в беседе с агентством «Прайм».
По его словам, при оплате покупок через интернет существует риск остаться без товара и без денег на карте. Для того, чтобы этого избежать, лучше поставить на компьютер или мобильный телефон хороший антивирус, который нужно периодически обновлять. Так можно защититься от перехода на подозрительный сайт.
Эксперт также посоветовал перед покупкой прочитать отзывы о товаре и продавце на сторонних сайтах, чтобы выяснить подробности относительно качества продукции и сроков доставки.
Кроме того, чтобы не остаться без покупки, лучше всего оплатить товар при получении, предварительно проверив содержимое. Если такой возможности нет, можно использовать карту банка, на которую не приходит зарплата или какие-то начисления, добавляет эксперт. В таком случае мошенники не смогут украсть больше денег, чем есть на карте.
Ранее анализ компании Data Insight и Оргкомитета конференции по онлайн-ритейлу IDRF’2020 показал, что жители Москвы и Санкт-Петербурга стали чаще делать покупки онлайн с начала пандемии коронавируса. До начала распространения коронавируса всего 43 процента опрошенных совершали онлайн-покупки чаще одного раза в месяц. В период нерабочих дней доля таких россиян увеличилась до 80 процентов. При этом горожане начали тратить больше денег на FMCG-товары, то есть на еду, лекарства и товары для животных.
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Интернет , Общество , Социология
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