Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Половина российских сайтов оказалась под угрозой захвата хакерами 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Половина российских сайтов оказалась под угрозой
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Чуть более половины российских сайтов находится под угрозой захвата из-за активизации атак хакеров на ресурсы, работающие на бесплатной системе WordPress. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Лабораторию Касперского», число кибернападений с начала 2020 года выросло в два раза.
WordPress — система управления содержимым сайта, которая распространяется как свободное программное обеспечение, на нем работает 51 процент сайтов в зоне ru. Получив контроль над ресурсом, преступники могут разместить на нем вредоносные программы, проводить DDoS— или фишинговые атаки.
По словам специалистов «Касперского», в этом году около 730 тысяч пользователей российских сайтов под WordPress столкнулись с вредоносным софтом. При атаках хакеры используют набор уже известных уязвимостей. В некоторых случаях злоумышленники оставляют за собой возможность управлять сайтом.
Директор центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC «Ростелекома» Владимир Дрюков подчеркнул, что фишинговые письма в таком случае опасны тем, что содержат ссылку на легитимный веб-ресурс, но захваченный хакерами, поэтому средства защиты не предупредят об опасности.
В 2018 году исследователи безопасности из компании Defiant обнаружили вредоносное ПО BabaYaga, предназначенное для взлома сайтов на базе WordPress. По данным экспертов, за разработкой стояли русскоязычные хакеры.
Видео дня. Цветочная суперлуна - последняя в 2020 году
Последние новости
Байдена призвали выйти из президентской гонки из-за обвинений в домогательствах Байдена призвали выйти из президентской гонки из-за обвинений в домогательствах В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса Опубликована новая статистика по коронавирусу в Москве Опубликована новая статистика по коронавирусу в Москве
Комментарии 1
Интернет , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
Путин внёс в устав новый запрет для военных
Путин внёс в устав новый запрет для военных
«Зараженных — миллионы»: предсказано будущее коронавируса
«Зараженных — миллионы»: предсказано будущее коронавируса
Создана первая в мире вакцина от коронавируса
Создана первая в мире вакцина от коронавируса
Россиянам рекомендуют носить с собой документы на жилье
Россиянам рекомендуют носить с собой документы на жилье
Видео
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
00:35
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
Медведь залез на балкон в Италии и попал на видео
01:00
Медведь залез на балкон в Италии и попал на видео
Опубликовано видео испытаний украинского танка Т-72АМТ
01:22
Опубликовано видео испытаний украинского танка Т-72АМТ
Армия
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
01:23
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
Происшествия
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
01:23
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
Общество
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
01:08
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
Армия
Нападение на инспектора ГИБДД попало на видео
00:59
Нападение на инспектора ГИБДД попало на видео
Происшествия
Появилось видео нападения на девушку в метро
01:00
Появилось видео нападения на девушку в метро
Происшествия
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
01:32
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
Политика В мире
Путин сделал резкое заявление о Второй мировой
00:16
Путин сделал резкое заявление о Второй мировой
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение