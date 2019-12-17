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Названы самые популярные приложения десятилетия 

Lenta.ru + ещё 10 5 часов назад
Названы самые популярные приложения десятилетия
Фото: РИА Новости
Аналитическая компания App Annie назвала самые популярные приложения и игры за прошедшее десятилетие. Рейтинг опубликован на сайте компании.
Лидерами списка самых скачиваемых приложений стали Facebook, Facebook Messenger и WhatsApp. Также в первую пятерку попали Instagram и Snapchat.
Самой популярной игрой десятилетия стала Subway Surfers, которую разработала датская компания Kiloo. На втором месте рейтинга оказалась игра Candy Crush Saga. Замыкает тройку лидеров — Temple Run 2. В топ-5 вошли также My Talking Tom и Clash of Clans, Pou.
Также аналитики составили рейтинг самых экономически прибыльных приложений. Первую строчку в списке занял стриминговый сервис Netflix. На втором месте оказалось приложение для знакомств Tinder, на третьем — Pandora Music.
В июле прошлого года эксперты в области кибербезопасности составили список самых опасных мобильных приложений, которые могут вызвать угрозу для корпоративных клиентов. Наиболее рискованными приложениями для iOS-устройств специалисты назвали мессенджеры WhatsApp и Facebook Messenger.
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Теги:
Интернет , Наука и техника , Технологии , Netflix
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