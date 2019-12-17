Названы самые популярные приложения десятилетия

Аналитическая компания App Annie назвала самые популярные приложения и игры за прошедшее десятилетие. Рейтинг опубликован на сайте компании.

Лидерами списка самых скачиваемых приложений стали Facebook, Facebook Messenger и WhatsApp. Также в первую пятерку попали Instagram и Snapchat.

Самой популярной игрой десятилетия стала Subway Surfers, которую разработала датская компания Kiloo. На втором месте рейтинга оказалась игра Candy Crush Saga. Замыкает тройку лидеров — Temple Run 2. В топ-5 вошли также My Talking Tom и Clash of Clans, Pou.

Также аналитики составили рейтинг самых экономически прибыльных приложений. Первую строчку в списке занял стриминговый сервис Netflix . На втором месте оказалось приложение для знакомств Tinder, на третьем — Pandora Music.

В июле прошлого года эксперты в области кибербезопасности составили список самых опасных мобильных приложений, которые могут вызвать угрозу для корпоративных клиентов. Наиболее рискованными приложениями для iOS-устройств специалисты назвали мессенджеры WhatsApp и Facebook Messenger.