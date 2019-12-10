Google показал новую дополненную реальность

Обновления ARCore появятся в мобильных и веб-приложениях уже совсем скоро. Компания относит их к новому поколению с доработанной глубиной и пересмотренной физикой, благодаря чему объекты дополненной реальности становятся более реалистичными.

Доработки ARCore Depth API позволили разработчикам использовать в приложении так называемую окклюзию, когда искусственный объект может быть заблокирован от просмотра объектами реального мира. Например, виртуальный кот в комнате будет заслоняться стульями или столом, если они находятся ближе к камере, чем кот.

В результате получается более реалистичное изображение: приложение лучше распознает объекты и то, насколько далеко они находятся друг от друга и от камеры. В Google заявили, что это сделано с помощью оптимизации существующего программного обеспечения, поэтому для использования приложения не понадобится новый смартфон, оснащенный какими-либо дополнительными датчиками или особым процессором. Создание виртуальных образов происходит на самом устройстве и не требует подключения к облаку. Для того, чтобы приложение работало, понадобится смартфон с поддержкой ARCore, а это практически любой телефон с Android, выпущенный в течение последних нескольких лет.

Журналисты The Verge уже испытали обновленное приложение в тестовой среде и оценили его работу. В Google придумали способ реалистичного взаимодействия виртуальных объектов с реальным миром, «научив» их перемещаться в пространстве так, как это делал бы реальный объект. Например, отскакивать от стен и предметов, словно они действительно существуют.

В компании не называют сроки выхода обновленного приложения, но, скорее всего, произойдет это в 2020 году.