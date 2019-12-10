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Общество

Миллионы людей лишатся WhatsApp 

Рамблер + ещё 17 55 минут назад
Миллионы пользователей лишатся WhatsApp
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на миллионах мобильных устройств по всему миру. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.
WhatsApp позволяет бесплатно пересылать видео, аудио, изображения, текстовые сообщения. В 2014 году, как сообщал «Рамблер», мессенджер был куплен американской компанией Facebook.
По сведениям Daily Mail, в течение 2020 года ряд старых версий мобильных операционных систем iOS, Android и Windows перестанут соответствовать требованиям, предъявляемым WhatsApp к операционным системам. По этой причине мессенджер перестанет работать на гаджетах, на которых установлены эти версии ОС. Количество таковых, по данным издания, исчисляется миллионами по всему миру.
Так, гаджеты с операционной системой Windows Phone перестанут поддерживать мессенджер уже с 31 декабря 2019 года, а гаджеты с Android 2.3.7 и старше и с iOS 8 и старше — с 1 февраля 2020-го. Их владельцы не смогут проверять существующие учетные записи в WhatsApp и создавать там новые.
На официальном сайте WhatsApp сказано, что в настоящее время работа мессенджера поддерживается на устройствах с Android 4.0.3 и более поздними версиями этой, iOS 9 и более поздними версиями, некоторых телефонах с операционной системой KaiOS 2.5.1 и новее.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Интернет , Гаджеты , Наука и техника
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