Миллионы пользователей лишатся WhatsApp

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на миллионах мобильных устройств по всему миру. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.
WhatsApp позволяет бесплатно пересылать видео, аудио, изображения, текстовые сообщения. В 2014 году, как сообщал «Рамблер», мессенджер был куплен американской компанией Facebook.
По сведениям Daily Mail, в течение 2020 года ряд старых версий мобильных операционных систем iOS, Android и Windows перестанут соответствовать требованиям, предъявляемым WhatsApp к операционным системам. По этой причине мессенджер перестанет работать на гаджетах, на которых установлены эти версии ОС. Количество таковых, по данным издания, исчисляется миллионами по всему миру.
Так, гаджеты с операционной системой Windows Phone перестанут поддерживать мессенджер уже с 31 декабря 2019 года, а гаджеты с Android 2.3.7 и старше и с iOS 8 и старше — с 1 февраля 2020-го. Их владельцы не смогут проверять существующие учетные записи в WhatsApp и создавать там новые.
На официальном сайте WhatsApp сказано, что в настоящее время работа мессенджера поддерживается на устройствах с Android 4.0.3 и более поздними версиями этой, iOS 9 и более поздними версиями, некоторых телефонах с операционной системой KaiOS 2.5.1 и новее.