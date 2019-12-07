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«Ну, привет»: в Сети набирает популярность «говорящий кот» Гамбино 

ТК «Звезда» + ещё 1 13 минут назад
В сети появился новый звездный кот
Фото: gambino_911, Instagram
Питомец умеет произносить «Ну, привет!» и «Мама».
Рыжий кот по кличке Гамбино стал настоящей сенсацией в Интернете. Произошло это после того, как его хозяева опубликовали в Instagram видео, где их питомец «говорит».
На кадрах можно расслышать в «мяукании» кота английское «Well, hi!», что переводится как «Ну, привет».
Ролик быстро стал вирусным, а число подписчиков на странице Гамбино в Instagram увеличилось до 16 тысяч.
Сам рыжий кот раньше был бездомным и появился у дверей нынешних хозяев около пяти лет назад. Они утверждают, что Гамбино много «разговаривает» с ними, одно из его любимых слов — «Мама».
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Теги:
Интернет , Общество
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