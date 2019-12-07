В сети появился новый звездный кот

«Ну, привет»: в Сети набирает популярность «говорящий кот» Гамбино

Питомец умеет произносить «Ну, привет!» и «Мама».

Рыжий кот по кличке Гамбино стал настоящей сенсацией в Интернете. Произошло это после того, как его хозяева опубликовали в Instagram видео, где их питомец «говорит».

На кадрах можно расслышать в «мяукании» кота английское «Well, hi!», что переводится как «Ну, привет».

Ролик быстро стал вирусным, а число подписчиков на странице Гамбино в Instagram увеличилось до 16 тысяч.

Сам рыжий кот раньше был бездомным и появился у дверей нынешних хозяев около пяти лет назад. Они утверждают, что Гамбино много «разговаривает» с ними, одно из его любимых слов — «Мама».