В Facebook произошел сбой

В работе Facebook произошел сбой

Пользователи социальной сети Facebook по всему миру столкнулись со сбоями в ее работе в ночь на четверг. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться после 01:25 мск в четверг.

Чаще других на сбои жалуются пользователи из США, Германии, Франции, Нидерландов и Испании. О неполадках в России пока не сообщается.

По данным Downdetector, примерно 49% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе новостной ленты, еще 29% испытывают проблемы со входом в свои аккаунты, а около 21% пользователей сообщили о полном отключении социальной сети.