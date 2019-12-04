Instagram начал спрашивать возраст при регистрации

Социальная сеть Instagram начала просить новых пользователей ввести дату своего рождения. Лица младше 13 лет получат отказ в регистрации.

В компании считают, что эта мера позволит обеспечить безопасность молодых людей и предотвратить использование сервиса детьми, сообщается на её сайте. При этом дата рождения будет видна в профиле только самому пользователю, другие люди не смогут узнать эту информацию.

Ранее News.ru писал, что администрация соцсети Facebook удалила около 3,2 млрд фальшивых аккаунтов и миллиарды постов, нарушающих правила платформы. «Чистка» проходила с апреля по сентябрь 2019 года.