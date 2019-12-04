Найден способ прочитать переписки в Telegram

Пользователи мессенджера Telegram стали жертвами взломщиков, которые получили доступ к их переписке. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Group-IB, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Пользователь получал сообщение от канала Telegram, имеющего значок верификации, где содержался код подтверждения. Одновременно жертва получала смс-сообщение с кодом активации. Следом в сервисном канале мессенджера появлялось уведомление о входе в аккаунт с нового устройства.

Известно, что захватывали чужие аккаунты через мобильный интернет, IP-адрес атакующих чаще всего определялся в городе Самара. Предполагается, что злоумышленники использовали одноразовые сим-карты.

Проблема коснулась пользователей устройств на iOS и Android, использующих услуги разных операторов связи. Таким образом преступники могли получить доступ не только к Telegram, но и к другим сервисам, в том числе почте, или банковским приложениям, где также используется смс-авторизация.