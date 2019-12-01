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В ЕС расследуют методы Google по сбору данных 

РИА Новости + ещё 1 26 минут назад
Евросоюз расследует методы Google по сбору данных
Фото: РИА Новости
Антимонопольные органы ЕС ведут расследование в отношении методов сбора данных компанией Google, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Еврокомиссию.
"Комиссия разослала опросники в рамках предварительного расследования практик Google, связанных со сбором и использованием данных", — передает агентство.
Из документов, полученных агентством, следует, что расследование ЕС затронет данные, связанные с локальными поисковыми серверами, браузерами, таргетированной рекламой и так далее.
Ранее агентство сообщало, что опросники с вопросами о методах сбора данных Google были разосланы различным компаниям. ЕС интересует, какие данные запрашивает Google, как компания определяет их ценность и как использует. Компании должны предоставить свои ответы в течение месяца.
За последние два года Еврокомиссия оштрафовала компанию Google более чем на 8 миллиардов евро за нарушение антимонопольных правил.
Ранее сообщалось, что власти США готовятся начать крупное расследование в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства.
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Теги:
Интернет , Наука и техника , Amazon , ЕС , Apple , Еврокомиссия , Google , Reuters
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