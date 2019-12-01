Евросоюз расследует методы Google по сбору данных

В ЕС расследуют методы Google по сбору данных

Антимонопольные органы ЕС ведут расследование в отношении методов сбора данных компанией Google , сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Еврокомиссию

"Комиссия разослала опросники в рамках предварительного расследования практик Google, связанных со сбором и использованием данных", — передает агентство.

Из документов, полученных агентством, следует, что расследование ЕС затронет данные, связанные с локальными поисковыми серверами, браузерами, таргетированной рекламой и так далее.

Ранее агентство сообщало, что опросники с вопросами о методах сбора данных Google были разосланы различным компаниям. ЕС интересует, какие данные запрашивает Google, как компания определяет их ценность и как использует. Компании должны предоставить свои ответы в течение месяца.

За последние два года Еврокомиссия оштрафовала компанию Google более чем на 8 миллиардов евро за нарушение антимонопольных правил.