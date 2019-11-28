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Политика

Cбои произошли в работе соцсети Facebook 

Агентство «Москва» + ещё 1 41 минуту назад
Cбои произошли в работе Facebook
Фото: РИА Новости
В работе социальной сети Facebook произошли сбои. Это следует из данных на сайте Downdetector.com.
«Facebook: Возможные проблемы», — говорится в сообщении.
По данным сервиса, 78% пользователей жалуются на проблемы с сайтом, еще 21% — на процедуру входа в социальную сеть.
Информация о возможных трудностях поступила от пользователей в США, Мексике, Бразилии, Малайзии, Индии, Индонезии, Японии, Нидерландов, Франции, Румынии, Швеции. На территории России проблемы возникли у пользователей в Москве.
Ранее сообщалось о сбое в работе социальной сети Instagram.
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Теги:
Интернет , Наука и техника
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