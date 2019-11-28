Cбои произошли в работе Facebook

Cбои произошли в работе соцсети Facebook

В работе социальной сети Facebook произошли сбои. Это следует из данных на сайте Downdetector.com.

«Facebook: Возможные проблемы», — говорится в сообщении.

По данным сервиса, 78% пользователей жалуются на проблемы с сайтом, еще 21% — на процедуру входа в социальную сеть.

Информация о возможных трудностях поступила от пользователей в США, Мексике, Бразилии, Малайзии, Индии, Индонезии, Японии, Нидерландов, Франции, Румынии, Швеции. На территории России проблемы возникли у пользователей в Москве.

Ранее сообщалось о сбое в работе социальной сети Instagram.