Twitter предупредил об удалении неактивных аккаунтов

Социальная сеть Twitter начнет удалять аккаунты, которыми не пользовались более полугода, пишет The Verge. В рассылке по электронной почте говорится, что неактивные пользователи должны войти на свою страницу до 11 декабря, иначе она будет удалена, а использованное имя освободится.

Отмечается, что процесс удаления аккаунтов начнется 12 декабря и может занять некоторое время, поэтому массовых удалений 12 декабря не случится. Никнеймы удаленных аккаунтов вновь станут доступными для регистрации новых пользователей, однако представитель компании не уточнил, когда именно.