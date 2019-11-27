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Twitter предупредил об удалении неактивных аккаунтов 

BFM.RU + ещё 13 6 часов назад
Twitter предупредил об удалении неактивных аккаунтов
Фото: РИА "ФедералПресс"
Социальная сеть Twitter начнет удалять аккаунты, которыми не пользовались более полугода, пишет The Verge. В рассылке по электронной почте говорится, что неактивные пользователи должны войти на свою страницу до 11 декабря, иначе она будет удалена, а использованное имя освободится.
Отмечается, что процесс удаления аккаунтов начнется 12 декабря и может занять некоторое время, поэтому массовых удалений 12 декабря не случится. Никнеймы удаленных аккаунтов вновь станут доступными для регистрации новых пользователей, однако представитель компании не уточнил, когда именно.
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