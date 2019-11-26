Facebook заплатит пользователям за их данные

Facebook выпустил приложение с оплачиваемыми опросами

Facebook представил новое приложение Facebook Viewpoints, предназначенное для исследования рынка. Пользователи смогут участвовать в опросах и исследованиях и выполнять поставленные задачи, а разработчики, в свою очередь, будут их вознаграждать.

Facebook Viewpoints будет включать несколько программ, перед запуском которых разработчики расскажут, какая информация будет собираться, как она будет использоваться и сколько очков юзер получит за прохождение. Facebook будет выплачивать платежи через PayPal, и для получения вознаграждения потребуется определённое количество баллов.

Полученные данные Facebook будет использовать для таких продуктов, как Facebook, Instagram, WhatsApp, Portal и Oculus. На старте опросы доступны только пользователям из США, но разработчики пообещали расширить список стран в 2020 году.

Ранее News.ru рассказал, что Facebook начал тестирование в Messenger новой функции, похожей на «Близких друзей» из Instagram. Опция под названием Favorites («Любимчики») позволяет пользователю делиться контентом только с обозначенным кругом лиц.