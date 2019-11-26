В WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Опция "Удаление сообщений" появилась в бета-версии мессенджера 2.19.348 для операционной системы Android. Отмечается, что частично данная функция была реализована в более ранней бета-версии программы и носила название "Исчезающие сообщения".

В тестовой версии мессенджера опцию можно включить во вкладках "Информация о контакте" или "Групповые настройки чата", при этом в последнем случае использовать ее смогут лишь администраторы групп.

При этом пользователь сможет выбрать разную длительность "жизни" сообщения — час, день, неделя, месяц и год.