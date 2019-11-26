Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Часть россиян оставят без пенсии
Часть россиян оставят без пенсии
Общество
США обвинили РФ в новом бедствии
США обвинили РФ в новом бедствии
В мире
Сенцов предложил "вернуть" Украине атомную бомбу
Сенцов предложил "вернуть" Украине атомную бомбу
Общество
Почему ссорятся Меркель и Макрон
Почему ссорятся Меркель и Макрон
В мире

В WhatsApp появится новая функция 

РИА Новости + ещё 5
В WhatsApp появится новая функция
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Опция "Удаление сообщений" появилась в бета-версии мессенджера 2.19.348 для операционной системы Android. Отмечается, что частично данная функция была реализована в более ранней бета-версии программы и носила название "Исчезающие сообщения".
В тестовой версии мессенджера опцию можно включить во вкладках "Информация о контакте" или "Групповые настройки чата", при этом в последнем случае использовать ее смогут лишь администраторы групп.
При этом пользователь сможет выбрать разную длительность "жизни" сообщения — час, день, неделя, месяц и год.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
Последние новости
Простят ли россияне певицу, обзывавшую их Простят ли россияне певицу, обзывавшую их Она единственная, кто мог позволить себе поправить речь президента РФ Она единственная, кто мог позволить себе поправить речь президента РФ Почему ушло Азовское море Почему ушло Азовское море 
Теги:
Интернет , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Часть россиян оставят без пенсии
Часть россиян оставят без пенсии 378
США обвинили РФ в новом бедствии
США обвинили РФ в новом бедствии 82
Сенцов предложил «вернуть» Украине атомную бомбу
Сенцов предложил «вернуть» Украине атомную бомбу 48
Почему ссорятся Меркель и Макрон
Почему ссорятся Меркель и Макрон
Владельцев питомцев в РФ ждет новое обязательство
Владельцев питомцев в РФ ждет новое обязательство 72
Видео
Презентация пикапа Tesla Cybertruck 2019
06:21
Презентация пикапа Tesla Cybertruck 2019
В мире
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
01:57
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
«Ответ известный»: Россия не отменит санкции первой
01:05
«Ответ известный»: Россия не отменит санкции первой
Политика Статьи
Ножом в живот: москвич напал на жену при ребенке
01:18
Ножом в живот: москвич напал на жену при ребенке
Криминал Происшествия
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
00:28
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
Общество
Украинского чиновника выгнали из бара за песни Газманова
00:58
Украинского чиновника выгнали из бара за песни Газманова
Украина В мире
Зебра лягнула львицу и осталась жива
00:05
Зебра лягнула львицу и осталась жива
В мире
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
00:27
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
Общество Погода
«Путин не против»: Лукашенко «присвоил» Калининград
01:20
«Путин не против»: Лукашенко «присвоил» Калининград
СНГ В мире
Украина оценила вероятность военной агрессии России
01:51
Украина оценила вероятность военной агрессии России
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение