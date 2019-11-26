Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского
Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского
В мире
Танки и ракеты: украинцы рассекретили цель Крымского моста
Танки и ракеты: украинцы рассекретили цель Крымского моста
В мире
Турция отказалась поддержать НАТО в борьбе с Россией
Турция отказалась поддержать НАТО в борьбе с Россией
В мире
Россия против Украины: за кого "болеют" в США
Россия против Украины: за кого "болеют" в США
США

В работе Uber произошел сбой 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
В работе Uber по всему миру произошел сбой
Фото: Reuters
Пользователи онлайн-сервиса заказа такси Uber в некоторых странах во вторник столкнулись со сбоями в его работе. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.
Больше всего на неполадки жалуются жители в США, Бразилии, Великобритании, Франции и Австралии. В России с проблемой столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга.
По данным сервиса, у большей части (около 53%) пожаловавшихся на неполадки пользователей возникают проблемы с доступом к сайту, еще 34% жалуются на работу приложения Uber Driver и порядка 11% пользователей не могут войти в учетную запись.
Видео дня. «Народный имам» женился на 13-летней девочке
ТАСС: последние новости
В WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений В WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений Создатель интернета призывает сделать его безопасной Создатель интернета призывает сделать его безопасной Личные данные пользователей Twitter могли оказаться уязвимыми при скачивании приложений Личные данные пользователей Twitter могли оказаться уязвимыми при скачивании приложений 
Теги:
Интернет , Наука и техника , Технологии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского
Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского 1
Танки и ракеты: украинцы рассекретили цель Крымского моста
Танки и ракеты: украинцы рассекретили цель Крымского моста 296
Турция отказалась поддержать НАТО в борьбе с Россией
Турция отказалась поддержать НАТО в борьбе с Россией 6
Россия против Украины: за кого «болеют» в США
Россия против Украины: за кого «болеют» в США
Пока вы не уснули: Росcия преодолела санкции
Пока вы не уснули: Росcия преодолела санкции 423
Видео
США испугались российских С-400
01:29
США испугались российских С-400
Армия Ближний Восток
В России оценили идею сократить новогодние выходные
00:27
В России оценили идею сократить новогодние выходные
Общество
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
00:50
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
В мире Ближний Восток
В Ватикане помолились за Путина
14:23
В Ватикане помолились за Путина
Политика Прибалтика
В НАТО захотели дружить с Россией
01:10
В НАТО захотели дружить с Россией
В мире Ближний Восток
Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине
00:15
Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине
В мире Украина
Посадившая ребенка за руль мать сделала заявление
00:24
Посадившая ребенка за руль мать сделала заявление
Общество
«Иди н****, пьяное чучело». Порошенко обматерили
09:16
«Иди н****, пьяное чучело». Порошенко обматерили
Украина В мире
«Травма органов»: что следовательницу привело к суициду
01:56
«Травма органов»: что следовательницу привело к суициду
Происшествия Статьи
«Три миллиона»: экс-муж Лолиты выдвинул условия Шепелеву
01:26
«Три миллиона»: экс-муж Лолиты выдвинул условия Шепелеву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение