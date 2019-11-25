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Twitter заблокировал аккаунт о позитивных новостях из России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Twitter заблокировал аккаунт о достижениях России
Фото: Reuters
Администрация Twitter без объяснения причин заблокировала аккаунт позитивных российских новостей, который даже не содержал политической информации.
«Друзья, у нас впервые не очень хорошие новости. Twitter без объяснения причин приостановил действие учетной записи нашего проекта «Хорошие новости». Это прецедент — впервые в России заблокирован аккаунт за распространение хороших новостей», — написал автор проекта в Facebook.
По его словам, причиной, вероятно стали новости о том, что «рост промышленного производства в России по итогам года превысил показатели США и других мировых держав, или что объемы строительства нового жилья в России выросли на 8,2%».
Автор проекта также отметил, что паблику «всего несколько месяцев, но только в октябре хорошие новости в Twitter получили более 6 миллионов просмотров».
В настоящее время создан резервный аккаунт проекта.
«Поддержка Twitter даже не направила официального уведомления о причинах блокировки и не отвечает на наши запросы. Обращаемся ко всем неравнодушным, помогите нам распространить информацию и восстановить справедливость», — призвали авторы «Хороших новостей».
На прошлой неделе лавный редактор RT Маргарита Симоньян пожаловалась на социальную сеть Facebook, которая больше месяца ограничивает выдачу в ленте новостей документального канала на английском RTD.
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Теги:
Интернет , Другое , Наука и техника , Маргарита Симоньян
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