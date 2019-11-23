Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В СВР отреагировали на инцидент в Южно-Китайском море
В СВР отреагировали на инцидент в Южно-Китайском море
Политика
Украинских военных подорвали в Донбассе
Украинских военных подорвали в Донбассе
Армия
Роббинса обвинили в насилии над несовершеннолетней
Роббинса обвинили в насилии над несовершеннолетней
Происшествия
РФ лишилась спутника предупреждения о ракетной атаке
РФ лишилась спутника предупреждения о ракетной атаке
Технологии

Данные более миллиарда человек оказались в открытом доступе 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Данные более миллиарда человек оказались в открытом доступе
Фото: Lenta.ru
База данных с личной информацией о 1,2 миллиарда человек была обнаружена на незащищенном сервере в сети. Как сообщает Wired, ее нашел специалист по кибербезопасности Винни Тройя (Vinny Troia).
В базе приводились номера домашних и мобильных телефонов, адреса электронной почты, а также профили людей в соцсетях Facebook, Twitter, LinkedIn и на сайте Github. Кроме того, была указана история мест работы, на которых был трудоустроен тот или иной человек.
По словам Тройя, база хранилась на сервере Google Cloud. Компания Google не ответила на вопрос о том, кто арендовал сервер. Большая часть информации, судя по названию файлов, принадлежала американской компании People Data Labs.
Фирма занимается тем, что продает данные около полутора миллиардов человек. Тройя предположил, что утечка в People Data Labs произошла из-за того, что базы компании взломал хакер, или же клиент фирмы опубликовал их в открытом доступе.
Специалист обратился в ФБР по поводу своей находки. Спустя некоторое время сервер был заблокирован. Тройя отметил, что не знает, воспользовались ли базой данных злоумышленники, однако добавил, что такая информация могла бы стать мощным инструментом в их руках.
Ранее стало известно о том, что в сеть утекла самая большая в истории база банковских карт. 98 процентов кредитных и дебетовых карт, находящихся в ней, принадлежат клиентам индийских банков.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
Последние новости
Минтруд разъяснил правила досрочного выхода на пенсию при потере работы Минтруд разъяснил правила досрочного выхода на пенсию при потере работы В России отреагировали на начало поставок сжиженного газа из США на Украину В России отреагировали на начало поставок сжиженного газа из США на Украину Лавров назвал препятствие для заключения договора между Россией и Японией Лавров назвал препятствие для заключения договора между Россией и Японией
Комментарии 
Теги:
Интернет , ФБР , Google
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В СВР отреагировали на инцидент в Южно-Китайском море
В СВР отреагировали на инцидент в Южно-Китайском море 81
Украинских военных подорвали в Донбассе
Украинских военных подорвали в Донбассе 105
Роббинса обвинили в насилии над несовершеннолетней
Роббинса обвинили в насилии над несовершеннолетней 5
РФ лишилась спутника предупреждения о ракетной атаке
РФ лишилась спутника предупреждения о ракетной атаке 31
«Чеченский волк» устроил стрельбу из авто в Петербурге
«Чеченский волк» устроил стрельбу из авто в Петербурге 78
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
05:05
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Политика
Галкин и Вайкуле подшутили над Катей Лель
00:25
Галкин и Вайкуле подшутили над Катей Лель
Шоу-бизнес
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
01:36
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Общество
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
04:20
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
Образование Общество
Танкер потерпел крушение в Одессе
00:29
Танкер потерпел крушение в Одессе
Происшествия Другое
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение