Пугающее видео черных легких мертвого курильщика обрело популярность в сети

Врач китайской провинции Цзянсу показал легкие покойного пациента, который курил на протяжении 30 лет. На видео с пораженным органом обратила внимание газета Daily Mirror.

На записи, которую пользователи сети назвали «лучшей антирекламой курения», доктор Чэнь Цзинъюй демонстрирует на камеру почерневшие в результате курения легкие 52-летнего мужчины. По словам врача, пациент хотел посмертно стать донором.

Однако после его смерти медики обнаружили, что легкие покойника непригодны для пересадки. У мужчины диагностировали ряд заболеваний, которые, по мнению докторов, развились в результате многолетнего курения.

Цзинъюй опубликовал видеозапись на местной интернет-платформе. Запись стала вирусной и собрала более 25 миллионов просмотров.

«У многих курильщиков в нашей стране именно такие легкие, — подписал он. — Наша команда решила не использовать эти легкие для пересадки. Если вы при жизни курите, после смерти ваши органы могут не подойти для донорства. Взгляните на это — вы до сих пор хотите курить?»

Доктор объяснил журналистам, что перед смертью пациент не проходил компьютерную томографию. По словам Цзинъюя, органы вынули сразу после того, как мужчину признали мертвым.