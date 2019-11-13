Facebook уличили в слежке за пользователями

Шпионский баг: Facebook тайно включает камеру на iPhone

Приложение Facebook для iOS при просмотре пользователем ленты новостей иногда непроизвольно включает камеру на его iPhone, сообщают зарубежные СМИ. Чем опасен этот шпионский баг, выясняла «Газета.Ru».

Когда пользователь смотрит ленту новостей, то в это время втайне от него неожиданно включается камера.

Один из Twitter-юзеров выложил ролик, в котором он наглядно демонстрирует, как это происходит. Он смотрел видео в ленте Facebook, а затем перевернул телефон в горизонтальное положение — в это время на экране на мгновение показалось меню приложения для публикации «сториз». Когда же он повернул гаджет вертикально, то это же меню открылось на весь экран.

Наличие этой проблемы позже подтвердил и веб-дизайнер Джошуа Мэддакс.

«Нашел уязвимость в приложении, которая позволяет видеть открытую камеру позади ленты новостей. Обратите внимание, что моя камера была направлена на ковер», — написал Мэддакс в своем Twitter-аккаунте.

Веб-дизайнер отметил, что сначала решил, что открыл камеру по ошибке, но затем, когда баг появился вновь, понял, что это не совпадение.

Отмечается, что эта особенность касается только устройств на базе iOS — на гаджетах Android она не проявляется.

В компании Facebook заявили о том, что знают о проблеме, добавив, что баг появился «непреднамеренно». Разработчики приложения уже работают над соответствующим патчем, который исправит ситуацию.

«Мы не нашли доказательств того, что из-за этого бага состоялась утечка фотографий или видео. Сегодня же мы отправим в Apple патч», — сообщил официальный представитель социальной сети.

Тем не менее, пока не появится информация о том, что патч загружен и проблема устранена, рекомендуется отозвать у приложения Facebook доступ к камере.

Программное обеспечение и приложения создаются людьми, и поэтому ошибки неизбежны. В идеале исследователи, которые находят уязвимость, сначала сообщают об этом компании, в течение определенного времени ждут выпуск патчей, а уже после публикуют исследование, пояснил «Газете.Ru» старший инженер-программист в Avast Войтех Бочек.

«Судя по видео, опубликованному в Twitter, можно сказать, что это просто безвредная ошибка в коде обработки пролистывания приложения. Похоже, что это приложение только включает видоискатель камеры для создания «сториз»/быстрой публикации, подобно тому, как происходит в Instagram, если смахнуть главный экран вправо. Хотя приложение Facebook, вероятно, не имеет сейчас этой функции, они, возможно, готовятся выпустить ее, поэтому код может уже присутствовать и быть активным в приложении», — считает эксперт.

По его словам, другой причиной может быть производительность. Когда видоискатель камеры находится сзади, он может загружаться быстрее в случаях, когда пользователь действительно хочет его использовать. Однако, по словам Бочека, маловероятно, что приложение записывало что-либо в фоновом режиме.

Однако текущая репутация Facebook не предполагает большого кредита доверия — пользователи и так озабочены тем, что социальная сеть и принадлежащие ей Instagram и WhatsApp тайно подслушивают разговоры, чтобы потом выдавать таргетированную рекламу, поэтому баг с открытой видеокамерой, даже если он является случайным, не может не вызывать подозрения.

В начале ноября стало известно, что Facebook решила сменить логотип — теперь название материнской компании будет стилизованно как FACEBOOK (заглавными буквами), чтобы отличать ее от социальной сети, сохранившей старое написание.