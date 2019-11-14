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Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Facebook Messenger 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
В работе Facebook произошел сбой
Фото: РИА Новости
Проблемы в работе приложения Facebook Messenger наблюдаются в четверг в ряде стран мира. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
"Проблемы в работе Facebook Messenger наблюдаются с 12:41 по времени Восточного побережья США (20:41 мск)", — говорится в сообщении.
Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США, Великобритании, Польше, Дании, Португалии и Греции. О сбоях в России пока не сообщается.
По данным сервиса, большая часть пользователей не могут получать сообщения (порядка 58%), около 25% не могут подключиться к сервису, 16% не могут войти в приложение.
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Теги:
Интернет , Наука и техника
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