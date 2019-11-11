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Завтра ожидается очередное обновление Windows 10 

Игромания.ру 1 час назад
Названа дата очередного обновления Windows 10
Фото: Игромания.ру
Завтра, 12 ноября, компания Microsoft может выпустить крупное обновление операционной системы Windows 10. Речь идёт о патче Windows 10 November 2019 Update, который также известен под номерами 1909 или 19H2.
Новинка уже доступна для подписчиков MSDN (Microsoft Developer Network) в виде ISO-образов. По данным зарубежных источников, это говорит о скором выходе новинки. Впрочем, не исключено, что в последний момент компания может перенести релиз, как уже было не раз.
С другой стороны, у Windows 10 November 2019 Update таких проблем быть не должно, ведь этот патч посвящён исправлению существующих ошибок и почти не привносит изменений, так что можно надеяться на позитивный исход.
Из нововведений отметим возможность поиска не только в «Проводнике», но и в OneDrive, а с заблокированного экрана можно запускать другие голосовые помощники, помимо Cortana. Также там есть добавление записей в календарь с панели задач, улучшенные возможности управления напоминаниями, и другие моменты.
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Теги:
Интернет , Наука и техника , Технологии
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